Stavolta tocca a lui. Il suo momento continua e le sue reti servono per tenere a galla la Morrone, la cui rincorsa per disputare i play out continua. È Francesco Nicoletti il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda il torneo di Eccellenza. Nella 28esima giornata il centravanti cosentino realizza un gol pesante su un campo notoriamente difficile qual è quello di Brancaleone, consentendo alla sua squadra di conquistare tre punti di valore e di speranza. Per Nicoletti 11 reti in campionato: decisamente tanta roba per un calciatore che gioca in una squadra in lotta per evitare la retrocessione diretta.

Al comando della Top Ten, pertanto, nel turno numero 28 troviamo l’attaccante della Morrone, il quale precede un altro bomber, quel Simone Fioretti tornato a colpire e a siglare un gol che vale moltissimo, perché di fatto apre le porte dei play off al Soriano. Al solito micidiale sotto porta, per Fioretti è il gol numero 18 in campionato (35° in una stagione e mezza in Eccellenza calabrese). Nel momento in cui si considera il rendimento, aspetto fondamentale della Top Ten, è impossibile non tenere conto di questo andamento. E sotto quest’ultimo aspetto, il torneo di Antonio Crucitti con il Sambiase è stato di altissimo livello. Quello che è diventato ormai un jolly d’attacco della capolista, specialista sui calci da fermo, ha toccato pure quest’anno la doppia cifra. È sceso di categoria per tornare in Serie D: missione compiuta anche grazie al suo prezioso contributo.

Nella lista dei più bravi del 28° turno non può mancare Giuliani del Sambiase: d’altronde è arrivato a 910 minuti di imbattibilità (1000 invece il primato a livello di squadra) entrando di fatto nella storia del torneo di Eccellenza calabrese. A seguire Osso dello Scalea: la sua rete vale un campionato o quasi e lo Scalea può ancora lottare per la salvezza diretta. È invece entrato dalla panchina Aldo Costanzo e in pochi minuti il giovane calciatore del Rende ha ribaltato la Vigor, regalando alla sua squadra e a mister Viscardi una vittoria che fa morale e anche classifica.

Puntualmente presente, nella Top Ten, Marco Condemi: il fantasista del Cittanova mette sempre lo zampino nelle fortune della sua squadra. Nella circostanza sotto forma dei due assist con i quali i reggini tornano a vincere a restano in quota play off. Pesante il gol di Lentini ai fini della salvezza dell’Isola e buono anche il suo rendimento (8 reti in 15 gare). Non può quindi mancare Giorgetti del Soriano: dà una mano a difesa di una preziosa vittoria in casa del Bocale. Infine un premio alla costanza per Gianni Condomitti del Cittanova. La classifica generale della Top Ten di Eccellenza verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30.