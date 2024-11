Dapprima ha parato di tutto e di più, confermandosi solidissimo fra i pali. Quindi, nel finale, quando il Rende si è gettato all’attacco per provare a pareggiare, si è spinto nell’area avversaria ed è riuscito a conquistare quel rigore rivelatosi decisivo per l’uno a uno conclusivo. Una giornata da incorniciare, allora, per Nunzio Franza il quale finisce dritto al primo posto nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. L’estremo difensore del Rende è pertanto il leader della 12ª giornata ed a lui vanno i dieci punti che spettano al migliore di giornata. Un portiere esperto in una squadra formata in larga parte da giovanissimi e che ha quale obiettivo la salvezza. Un traguardo da raggiungere anche con le parate di Franza, finora spesso fra i più bravi.

Il podio della giornata numero 12 registra quindi la presenza del veterano Davide Cassaro, leader di una difesa, quella dello Scalea, che subisce poche reti. Non a caso quello dei tirrenici è il secondo miglior reparto arretrato del torneo. In terza posizione il giovane Giuseppe Tuoto, tornato così a fare punti, mettendosi nuovamente in bella evidenza.

I sette punti conquistati questa settimana confermano il momento di grazia di Saverio Staropoli, giovane centrocampista della Gioiese e nuovo capolista nella graduatoria generale della Top Ten, che verrà resa nota venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).

A punti nella dodicesima giornata sono andati anche Nucera del Brancaleone, spesso presente nella graduatoria dei migliori e leader difensivo di una squadra sempre difficile da battere. A seguire Raso del Gioiosa Jonica, Cataldi dell’Isola Capo Rizzuto, Spanò della Gioiese, Ramacciotti della Paolana e Casella della Promosport.