Oggi pomeriggio, il campionato di Eccellenza riaccende i motori con le tre partite che erano state rimandate per maltempo lo scorso 12 gennaio, tutte valide per la sedicesima giornata.

Alle 14.30 si giocheranno i recuperi di Brancaleone-Rossanese, Paolana-San Luca e Bocale-Ardore.

Particolarmente interessante sarà il match tra Bocale e Ardore, rispettivamente terzultima (12 punti) e quartultima (13 punti) in classifica. In questo caso il match riprenderà dal secondo tempo dopo essere stato sospeso a causa del maltempo dopo i primi 45 minuti. Questa sfida rappresenta un'occasione cruciale per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per non retrocedere. Una sorta di play out anticipato con in palio punti vitaliper non perdere terreno dalla quota salvezza che attualmente vede il Cittanova a 21 punti.

La Paolana ha invece l’opportunità di raggiungere quota 34 punti e agganciare così il Praiatortora al terzo posto, vincendo contro il San Luca, attualmente penultimo. La Rossanese di mister Aloisi, attualmente al quinto posto a quota 30 punti, uno in meno proprio rispetto alla Paolana di Andreoli, vincendo contro il Brancaleone, si porterebbe a quota 33, consolidando ancora di più il piazzamento nella griglia play off.