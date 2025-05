Non c'è lo scossone ma c'è l'ennesima doccia fredda per il Castrovillari. I Lupi del Pollino, infatti, si sono visti respingere il ricorso presentato alla Corte Federale d'Appello in merito ai nove punti di penalizzazione inflitti, di cui uno da scontare nella stagione appena conclusa e otto nel campionato successivo. E proprio l'unico punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Eccellenza appena concluso risulta essere più pesante degli altri otto. In altre parole, al termine della regular season, Castrovillari e Ardore avevano chiuso entrambe a 26 punti ma, per la classifica avulsa, il club cosentino si era guadagnato il diritto di giocare la finale play out in casa e dunque con due risultati su tre a disposizione. Anche su questo verteva il ricorso che non ha dato buon esito e dunque oltre al danno anche la beffa, con la squadra di mister Micieli che sarà costretta alla lunga trasferta di Ardore e con il solo obbligo di vincere per salvare la categoria. Quanto alla data della finale, due le opzioni possibili: mercoledì 21 maggio o domenica 25 maggio.

Il comunicato della Corte Federale d'Appello

Di seguito, il comunicato ufficiale: «Visto il reclamo proposto dalla società Asd Castrovillari e dalla Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin in data 9 maggio 2025, respinge il reclamo in epigrafe».