Dieci giornate in archivio e una vetta che continua a essere sottile e non ancora consolidata. Oscilla tra Reggio e Lamezia il vertice del campionato di Eccellenza, in attesa di scoprire il verdetto settimana prossima nello scontro diretto. Nel frattempo ieri si è registrato il contro-sorpasso vigorino mentre, parallelamente, c'è un Praia Tortora che non molla e spinge forte, a meno due dalla vetta. E poi il prezioso successo esterno della Rossanese e un Cittanova che, invece, non riesce più a vincere. Questo, in sostanza, il riassunto del pomeriggio dilettantistico della Serie A regionale che, come settimanalmente accade, porta in dote anche il podio di LaC News, con la redazione sportiva che premia i migliroi tre giocatori con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto; 4 punti per il terzo posto.

Il podio

Dopo il clamoroso scivolone di settimana scorsa, davanti ai propri tifosi, la Vigor Lamezia doveva tornare obbligatoriamente a vincere e così è stato. Peraltro in uno stadio difficile come quello del Tarsitano, casa della Paolana. Uno 0-2 in favore dei vigorini completamente griffato da Franco Padin. Il centravanti argentino prima sblocca il match a quattro minuti dall'intervallo entrando in area paolana, approfittando con freddezza di un errore difensivo e bucando Corno. Nella ripresa sempre lui raddoppia dopo undici minuti, ben imbeccato da Spanò. Una doppietta pesante che, se rapportata al calibro dell'avversario senza dimenticare che è valsa la vetta, vale tutti e dieci i punti del podio.

Secondo posto del podio per Giacomo Bongiorno che, con questi sette punti, balza al comando della classifica generale (in concomitanza con Fioretti). Il centravanti della Rossanese, infatti, apre le danze nella delicata e difficile trasferta di Soriano arricchendo appunto con il gol una prestazione di spessore.

Sul gradino più basso del podio ci va Tomi Rivadero. Il giocatore del Praia Tortora, infatti, è autore di una doppietta che permette al club tirrenico di imporsi su un Rende che è penultimo, ma che era riuscito a ribaltare la partita portandosi sull'1-2. Il primo è da centravanti puro, catturando un pallone nel cuore dell'area e insaccando di prima intenzione. Il second è di forza, incursione e determinazione, reggendo all'urto di un difensore avversario e mettendo forza al pallone per battere il portiere avversario.