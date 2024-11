Promozione conquistata con sette turni d’anticipo. Ventuno vittorie in 23 partite. Una macchina da guerra avrebbe incontrato più ostacoli. La Calabria festeggia il ritorno in serie D della Palmese.

La squadra di Rosario Salerno si riprende il massimo torneo dilettanti a distanza di quaranta anni. Forse neppure nelle più rosee aspettative la società reggina pensava di poter festeggiare già a febbraio, ironia della sorte, proprio sul campo di quella che ad inizio campionato era stata indicata come la diretta concorrente: la Vibonese. Nessuno in questa stagione ha messo in fila più successi in Italia non solo in Eccellenza ma neppure in serie D, Lega Pro, serie B e serie A. Una cavalcata trionfale firmata Giuseppe Carbone. Il presidente neroverde si era dato cinque anni per riportare in serie D la Palmese. Lo ha fatto in tre. Ma a fine stagione potrebbe lasciare. A confermare l’ipotesi è stato direttamente il patron del club reggino nel dopo “Luigi Razza”.