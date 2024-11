Oggi alle 15.30 il campionato di Eccellenza calabrese scenderà in campo per disputare la quarta giornata. Tante le gare interessanti e dal pronostico incerto. Il big match si giocherà al "Tarsitano" di Paola, con i padroni di casa allenati da Alessandro Pellicori, che ospiteranno il Città di Acri. I rossoneri in settimana hanno cambiato tecnico, con Mario Pascuzzo che ha preso il posto di Vincenzo Pacino, ed oggi pomeriggio tenteranno una vera e propria impresa: l'Acri dovrà infatti fare i conti anche con le tante assenze per squalifiche (Bertini) ed infortuni (Zangaro, Olivieri, Granata).

La capolista Reggiomediterranea farà visita al Cotronei Caccuri: in palio per i reggini la quarta vittoria consecutiva. Una sfida interessante e incerta si giocherà a Cosenza, con i padroni di casa della Morrone che ospiteranno il Locri, entrambe le squadre hanno 6 punti in classifica. Boca Melito, Isola e Gioiosa Jonica sono bloccate all'ultimo posto della graduatoria con un solo punto. I primi riceveranno tra le mura amiche lo Scalea, mentre al Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto, i padroni di casa giallorossi si troveranno di fronte proprio il Gioiosa Jonica: una partita che metterà in palio la possibilità di lasciare l'ultimo posto in classifica.

La quarta giornata (ore 15.30)

Boca Melito - Scalea

Bovalinese - Sersale

CotroneiCaccuri - Reggiomediterranea

Isola Capo Rizzuto - Gioiosa Jonica

Morrone - Locri

Paolana - Acri

Roccella - Stilomonasterace

Soriano - Gallico Catona

La classifica

Reggiomediterranea 9

Morrone 6

Cotronei Caccuri 6

Locri 6

Bovalinese 6

Paolana 5

Gallico Catona 4

Stilomonasterace 4

Roccella 4

Sersale 4

Soriano 4

Scalea 3

Acri 2

Boca Melito 1

Isola CR 1

Gioiosa J 1