Per la società tirrenica hanno firmato Angotti, Castellano, Filippo e Ramunno. In casa rossonera c'è l'ufficialità del difensore Bertini ma altri colpi sono in programma

Colpi in ingresso importanti per due storiche società calabresi. Paolana ed Acri hanno infatti annunciato arrivi di assoluto valore nelle ultime ore, ma attenzione perchè altri movimenti sono in programma e potrebbero essere annunciati già nelle prossime ore.

Paolana forza 4

In casa Paolana ha ufficialmente firmato l'esperto portiere, classe 1984, Francesco Ramunno che, dopo la corte di Acri e Scalea, ha deciso di accasarsi alla squadra della sua città. Insieme a lui arrivano anche altri tre elementi: il centrocampista Andrea Castellano, il difensore Emiliano Filippo e l'attaccante Attilio Angotti. Proprio Angotti rappresenta uno dei colpi di questo scorcio di calcio mercato di Eccellenza. L'attaccante, nelle ultime stagioni a Scalea, ha militato in parecchie squadre calabresi, tra queste Vigor Lamezia, Locri, Soriano, Isola Capo Rizzuto, Cittanovese, Sersale e Palmese, riuscendo sempre ad essere quell'attaccante capace di segnare gol a grappoli. Il mercato della Paolana non si ferma qui, nelle prossime ore dovebbe arrivare la firma del centrocampista Vincenzo Curcio e si tratta per l'attaccante De Nittis.

Acri ecco il difensore

Ritorno gradito dalla tifoseria in casa Acri. Ha infatti firmato con i rossoneri il difensore, siciliano di nascita ma calabrese di adozione, Gaetano Bertini. Il centrale di difesa ritrova Acri dopo la stagione 2017/2018, prima di vestire le casacche di Locri e Scalea. Bertini troverà insieme a lui in difesa l'esperto Francesco Granata che a breve dovrebbe essere annunciato dai rossoneri. Per la squadra allenata da Vincenzo Pacino la novità a centrocampo è quella del classe 1998 Francesco Curatelo alias Ciccuzzo. In avanti questione di dettagli per la firma del fantasista Gigi Le Piane, anche per lui sarebbe un ritorno.