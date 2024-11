Si giocherà oggi pomeriggio, con fischio d'inizio in programma alle 15.30 la seconda giornata del massimo campionato regionale di calcio. Big match in programma a Paola, dove i padroni di casa ospitano il Locri: in palio punti che sono già importanti nonostate la fase praticamente embrionale della stagione. Paolana e Locri sono tra le formazioni accreditate, almeno sulla carta, al successo finale. In cerca di rivincite invece il Città di Acri, i rossoneri dopo il pesante KO interno contro il Cotronei Caccuri, hanno bisogno subito di punti per cancellare il poker subito all'esordio nel torneo. In casa del Gallico Catona mister Pacino dovrà, insieme ai suoi, conquistare i 3 punti per dare prova di essere una squadra capace di insidiare le prime posizioni.

Tra le sfide più interessanti c'è Soriano-Stilomonasterace: due squadra formate da tanti giovani che potrebbero essere tra le soprese di questa stagione di Eccellenza. Il Cotronei Caccuri è chiamato alla riconferma dopo il 4-a rifilato all'Acri, al "Baffa" arriva il Bona Nuova Melito. Si preannuncia interessante anche la partita di Roccella, con i padroni di casa che ricevono fra le mura amiche il Sersale.

Programma seconda giornata

Bovalinese-Scalea

Cotronei Caccuri- Boca Nuova Melito

Gallico Catona- Città di Acri

Isola Capo Rizzuto-Reggiomediterranea

Morrone-Gioiosa Jonica

Paolana-Locri

Roccella-Sersale

Soriano-Stilomonasterace