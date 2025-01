Non c'è tempo per pensare ma solamente per correre, anche perché ogni minimo errore potrebbe irrimediabilmente compromettere il cammino stagionale.

Il campionato di Eccellenza attende la sua diciottesima giornata, fra incroci pericolosi e ulteriori ruggiti per dare un segnale forte. Dalla zona play off a quella play out tanto c'è ancora da dire, ma bisogna avere il fiato di correre. Ecco allora alle porte un altro week end dilettantistico pronto a regalare scossoni.

L’anticipo

Non poteva mancare il consueto anticipo del sabato come antipasto della domenica calcistica. L'anticipo, questa volta, è di quelli davvero interessanti poiché mette a confronto due squadre che ambiscono alla soglia play off: Paolana-Rossanese. Al Tarsitano di Paola tante sono le aspettative, oltre al fatto che entrambe devono recuperare una partita rispettivamente contro San Luca e Brancaleone e dunque potenzialmente ai vertici della classifica.

Ispirata la squadra di Aloisi in trasferta, dal momento che con 16 gol fatti è la seconda più prolifica del torneo, mentre la Paolana è tra quelle che subisce di meno nel secondo tempo. In ogni caso punti pesanti, anche perché mercoledì ci sarà da giocare per entrambe queta partita "bonus".

Le gare della domenica

Alquanto intenso il programma domenicale, con la capolista Vigor che cerca innanzitutto la fuga. I lametini, alla ricerca della loro quinta vittoria consecutiva e del nono risultato utile di fila, ospitano al D'Ippolito un Ardore pienamente impelagato nelle sabbie mobili dei bassifondi e con due soli gol fatti in trasferta (peraltro entrambi fatti in casa del Rende). Sulla carta non ci sarebbe storia, ma deve sempre parlare il campo.

Anche in Reggioravagnese-Castrovillari l'ago della bilancia pende in favore della formazione di Misiti, reduce dalla cinquina rifilata al San Luca. La formazione amaranto è a meno quattro dalla vetta e non vuole perdere terreno dalla Vigor Lamezia poiché, la società reggina, non ha mai nascosto l'obiettivo di voler vincere il campionato. Di fronte ci sarà comunque un caparbio Castrovillari, con i Lupi del Pollino consapevoli di affrontare il miglior attacco del torneo.

Un 2025 nefasto fino per il PraiaTortora che non ha ancora trovato la gioia della vittoria dopo aver conquistato la Coppa Italia Dilettanti. Il club tirrenico non vince da cinque turni e se prima rincorreva la vetta, adesso deve guardarsi dietro da quelle che spingono. Un altro passo falso potrebbe anche costare il posto nella zona play off. Al Mario Tedesco arriverà un Cittanova galvanizzato dalla vittoria nel derby della Piana contro la Gioiese.

Chi vuole invece mantenere il suo posto nella zona privilegiata è l'Isola Capo Rizzuto di Gregorace, di scena sull'ostico campo del Brancaleone. Si incontrano due difese arcigne, basti pensare che il Brancaleone non prende gol da tee giornate (uno solo nelle ultime quattro) mentre l'Isola Capo Rizzuto è quella che, insieme alla Vigor Lamezia, ha messo a referto più clean sheets ovvero 11, senza dimenticare che è la squadra meno bucata nel secondo tempo con due sole reti concesse.

Dopo aver ritrovato la vittoria, il Soriano adesso deve darle continuità. Impegno abbordabile per i rossoblù che ospitano il fanalino di coda Rende. In fiducia anche la Palmese dopo la cinquina rifilata proprio al Rende, anche se i neroverdi saranno di scena sul campo del Bocale, con questi ultimi affamati di punti salvezza e consapevoli di non poter più sbagliare. Chiude il programma Gioiese-San Luca in una sfida che, a parte la classifica, è da tripla.

La classifica

Vigor Lamezia 38

Reggioravagnese 34

PraiaTortora 31

Rossanese 30*

Isola CR 29*

Paolana 28*

Soriano 25

Palmese 25

Gioiese (-3) 23

Cittanova 21

Brancaleone 20*

Castrovillari (-1) 17

Ardore 13*

Bocale 12*

San Luca 6*

Rende 5

*una partita in meno