Si giocherà oggi pomeriggio alle 15.30 la sesta giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Otto match che potrebbero essere condizionati dall'emergenza maltempo e dall'allerta rossa che sta interessando gran parte del territorio calabrese.

Tra le partite più interesanti del turno, occhi puntati al Tarsitano di Paola, con la Paolana, reduce dalla vittoria in casa del Gallico Catona, che riceve il Soriano. La squadra allenata da Alessandro Pellicori ha necessità di conquistare i 3 punti per poter ritornare in corsa per i piani altissimi della classifica, ma soprattutto per non perdere ulteriore terreno da Reggiomediterranea e Locri che oggi, almeno sulla carta, sono attese da partite agevoli contro Gioiosa Jonica e Isola Capo Rizzuto.

Gara che mette in palio 3 punti importanti e dal pronostico incerto è quella che si giocherà a Cosenza fra Morrone e Acri. I padroni di casa nell'ultimo turno hanno battuto 5-3 a domicilio lo Stilomonasterace, mentre l'Acri arriva dalla prima vittoria in campionato, 2-0 al Roccella. Le due squadre si sono già incontrate in Coppa e nel doppio confronto degli ottavi ad avere la meglio sono stati i rossoneri (2-0 all'andata, 2-2 al ritorno).

Tra le squadre più attese ci sono il Sersale e il CotroneCaccuri. I catanzaresi vogliono tenere il passo della battistrada e per farlo dovranno conquistare i 3 punti in casa del Boca Melito, avversario che in graduatoria ha soltanto 2 punti e che dunque ha necessita di non steccare l'appuntamento di oggi pomeriggio. Il CotroneiCaccuri dopo un avvio positivo ha collezionato tre sconfitte consecutive, l'occasione di invertire il trend si presenta oggi con lo Scalea che farà visita ai crotonesi.

Le partite

Boca Nuova Melito - Sersale

Bovalinese - Stilomonasterace

CotroneiCaccuri - Scalea

Isola Capo Rizzuto - Locri

Morrone - Acri

Paolana - Soriano

Reggiomediterranea - Gioiosa Jonica

Roccella - Gallico Catona

La classifica

Reggiomediterranea 13

Locri 12

Sersale 10

Morrone 9

Paolana 9

Gallico Catona 7

Soriano 7

Stilomonasterace 7

CotroneiCaccuri 6

Acri 6

Bovalinese 6

Scalea 5

Roccella 4

Boca Melito 2

Isola Capo Rizzuto 1