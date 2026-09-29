Era uno degli appuntamenti più stuzzicanti della terza giornata del campionato di Eccellenza e le attese della vigilia non sono state affatto tradite. Il match tra Palmese e Sc Soverato ha regalato novanta minuti pimpanti ed emozionanti, chiudendosi sul punteggio di 2-2. Un pareggio di spessore per la compagine catanzarese che torna a casa con un punto prezioso per smuovere la classifica, ma soprattutto con la consapevolezza di possedere una forte identità di squadra, capace di rimontare per ben due volte lo svantaggio grazie ai sigilli di Tassoni e Dorato.

«Un punto che fa morale»

A tracciare il bilancio del pomeriggio di Palmi ai microfoni di LaC News24 è stato il tecnico dei neopromossi, mister Pisano, felice per l'atteggiamento battagliero mostrato dai suoi uomini sul rettangolo di gioco: «Innanzitutto è un punto che fa morale per la voglia e il carattere dei ragazzi, che non si sono mai dati per vinti e hanno offerto un'ottima prestazione. Questo è un risultato positivo che ci teniamo ben volentieri al cospetto di un avversario importante».

Spazio alla linea verde

L'impatto della matricola Soverato nel massimo torneo regionale si sta rivelando estremamente positivo, pur nella consapevolezza del percorso lavorativo ancora da svolgere, specialmente alla luce dell'età media molto bassa della rosa: «Non dimentichiamoci che siamo una matricola e c'è ancora tanto su cui lavorare, poiché siamo una squadra decisamente giovane. Basti pensare che nel secondo tempo abbiamo giocato contemporaneamente con tre ragazzi classe 2008 e un classe 2007».

Idee chiare, dunque, sia sul presente che sul cammino stagionale: «Per il momento il nostro obiettivo principale resta quello di cercare di non sfigurare nel massimo campionato regionale, ma oggi i ragazzi hanno ampiamente dimostrato di avere carattere e qualità per starci».