Due punti in quattro partite e due soli gol fatti. Sicuramente l'avvio dell'Ardore non è stato entusiasmante ma non si devono fare allarmismi, anche perché il campionato è ancora ai suoi albori e il tempo per recuperare c'è tutto, bisogna solo lasciare il tempo alle Aquile amaranto di assestarsi perché sì, sulla carta sono una neopromossa, ma l'organico e la qualità dicono tutt'altro. Mister Criaco, in questo, saprà come fare. La cosa impellente, però, è iniziare subito a vincere già dal match in casa contro la capolista Reggioravagnese.

Le parole di Nucera

Comunque sia, sull'avvio stagionale dell'Ardore si è espresso Carmelo Nucera, arrivato in estate e giocatore di grande livello nonché leader difensivo: «Diciamo che non ci aspettavamo questo avvio di stagione, anche per il livello di squadra che abbiamo. Sui singoli non abbiamo dubbi, poiché siamo tutti giocatori validi ma il collettivo, attualmente, dice che abbiamo solo due punti in classifica. Non facciamo comunque drammi anche perché, se ci si ferma ad analizzare, è tutto nella norma perché quando si cambiano 20 elementi in una rosa poi bisogna avere il tempo di assemblarli per bene, inoltre molti giocatori sono alla loro prima esperienza nel nostro campionato e altri, invece, la scorsa stagione hanno fatto un campionato totalmente diverso. Sono certo che la quadra arriverà». Presto per parlare di ambizioni: «Stiamo cercando di lavorare per uscire da questo momento tutti insieme e tutti uniti quindi, ancora prima di pensare a un ipotetico inserimento nella lotta playoff, dobbiamo pensare a centrare la prima vittoria stagionale, anche perché siamo una buona squadra».

La comprensione della società

Un periodo che passerà insomma e, su questo, c'è tutta la disponibilità e l'appoggio di una società che capisce la situazione, come afferma Nucera: «Ardore è una piazza tranquilla in cui puoi lavorare con serenità, e poi società e dirigenti non ti fanno mancare nulla e, soprattutto in questo momento, stanno avendo pazienza e stanno capendo le difficoltà. Usciremo tutti insieme e faremo il nostro campionato». Infine, sul match contro la capolista: «Quest'anno non ci saranno partite facili e tutte dovranno essere prese con le dovute cautele perché è un campionato molto livellato e non c'è una squadra top rispetto alle altre. La Reggioravagnese è prima e non ha mai perso, conosco alcuni elementi e posso dire che hanno tanta qualità. Noi però faremo la nostra partita e ce la giocheremo».