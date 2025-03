Il neo tecnico ai microfoni del nostro network: «Sono qui pronto a dare tutto me stesso». Già domani sarà al lavoro per preparare al meglio la difficile trasferta di domenica contro l’Ardore

Eugenio Micieli è il nuovo allenatore del Castrovillari. L’investitura arriva dopo le dimissioni di Alessandro Pellicori che nel post derby perso in casa contro la Rossanese ha voluto fare un passo indietro. La società rossonera tenta il tutto per tutto nel tentativo di salvare la categoria, la classifica avara di punti (appena 21) impensierisce non poco.

L’impresa per la salvezza sarà tentata dal giovane Eugenio Micieli, tecnico di Roggiano, con un bagaglio di tutto rispetto, sia da giocatore sia da allenatore. Una vita sui campi di Serie D con le maglie di Francavilla Fontana, Castrovillari e Corigliano Schiavonea, in Eccellenza con Scalea, Paolana, Sambiase e Rende. La panchina della sua Roggiano ne ha battezzato il nuovo corso, successivamente con Juvenilia RCS, VE Rende.

«Non ho avuto bisogno di pensarci, alla chiamata del Castrovillari ho dovuto rispondere “presente” – le prime parole ai nostri microfoni del neo-tecnico rossonero Micieli -, una scelta senza condizioni. Rispetto per tutte le altre ma Castrovillari è la mia seconda città, mi ha amato e coccolato e se c’è bisogno sono pronto. Con i tifosi ho un rapporto bellissimo nato ai tempi di quando indossavo la maglia rossonera. A loro mi legano tanti ricordi, tante soddisfazioni e ogni volta che sono stato presente sulle tribune mi hanno riservato un’accoglienza meravigliosa. Sono qui – conclude mister Micieli - pronto a dare tutto me stesso, per Castrovillari e per il Castrovillari».

Già domani il neo tecnico sarà al lavoro per preparare al meglio la difficile trasferta di domenica prossima che porterà al confronto esterno contro l’Ardore in una sorta di spareggio salvezza.