Alla fine era inevitabile. Dopo l’ennesima prova di spessore, la classifica di rendimento del campionato di Eccellenza elegge quale migliore del 26° turno Marco Condemi, fantasista della Gioiese. Il gol in acrobazia realizzato alla Paolana è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione eccellente, in linea con quelle fornite nelle ultime giornate, quando il suo rendimento è stato puntualmente elevato.

In questa speciale classifica redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, Condemi precede Puntoriere della Reggiomediterranea. Anche in questo caso un rendimento costante da parte del fantasista amaranto, il quale fa la differenza nella gara interna contro lo Stilomonasterace. Per Giulio Puntoriere due assist pennellati dalla bandierina del corner e poi con un tiro in porta ha determinato il vantaggio dei padroni di casa, frutto di un’autorete del portiere. Alle sue spalle, a completare il podio di giornata, ecco Sanna dello Scalea, altro calciatore in grado di garantire un rendimento puntualmente sopra le righe.







Nella classifica dei migliori del 26° turno ecco quindi Cataldi dell’Isola Capo Rizzuto e il difensore Nucera del Brancaleone, che si candida fortemente a conquistare il primo posto finale, assieme a Staropoli della Gioiese, anch’egli presente nella Top Ten di giornata. Per entrambi una presenza costante, in questa stagione, nella graduatoria riservata ai migliori. Vanno quindi a punti Ferrara del Gioiosa Jonica, Spanò della Gioiese, Casella della Promosport e Tassoni del Sersale. La classifica generale della Top Ten di Eccellenza verrà resa nota venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it è possibile rivedere invece in qualsiasi momento tutte le puntate.