Il Castrovillari, attraverso un comunicato del presidente Arben Dybeli diffuso nella serata di martedì 20 agosto, ha annunciato l'esonero del direttore sportivo Francesco Molino. Senza tregua l'estate che, a parte il clima, è sempre infuocato nella città ai piedi del Pollino.

Prima ancora di cominciare, ecco un'altra grana che destabilizza il sottile margine di ottimismo che in città, a dire il vero, è già ai limiti della fiducia. SI attende ora l'evoluzione con l'eventuale indicazione del nuovo incaricato. I tempi stringono, il ritardo è notevole se si considera che tra 10 giorni è fissato il primo appuntamento stagionale con l'esordio in Coppa Italia che vedrebbe il Castrovillari in trasferta contro l'Altomonte e con il Cassano Sybaris che attenderà la perdente da incontrare nella seconda giornata. E se arrivasse la rinuncia dei rossoneri? Sarebbe il male minore sempreché il tempo residuo venga sfruttato per prepararsi al campionato al via il 15 settembre prossimo.