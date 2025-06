Dopo aver conquistato la permanenza in categoria, il club del Pollino affronta un'altra ardua sfida: ripartire con una pesante penalità di 8 punti dovuta a vertenze economiche che tiene con il fiato sospeso l'intera comunità

Il Castrovillari Calcio ha chiuso una stagione a dir poco travagliata, culminata però in una salvezza miracolosa che ha del clamoroso, considerando le premesse. Un'annata da dimenticare per le vicende societarie e tecniche, ma da ricordare per la grinta e la resilienza dimostrate sul campo.

Quattro presidenti si sono succeduti al timone del club rossonero, un vero e proprio valzer che ha inevitabilmente generato instabilità e incertezza. A farne le spese è stata anche la panchina, con ben tre allenatori che si sono alternati nel tentativo di trovare la quadra e risollevare le sorti della squadra, impressa riuscita all’ultimo arrivato Eugenio Micieli. Non solo: il mercato di dicembre ha visto una rivoluzione quasi totale della rosa, con l'addio di numerosi elementi e l'arrivo di nuovi volti, un segnale chiaro delle difficoltà economiche e gestionali che hanno attanagliato la società.

Nonostante tutto, e contro ogni pronostico, il Castrovillari, vincendo in trasferta la gara play out ai danni dell’Ardore, è riuscito a compiere un'impresa sportiva di grande valore, conquistando una salvezza che ha il sapore di un vero e proprio miracolo. Un risultato che ha premiato la determinazione di un gruppo di giocatori e di uno staff che, pur tra mille difficoltà, non ha mai mollato.

Ora, però, è tempo di guardare avanti, le sfide non mancano e il futuro del Castrovillari è tutt'altro che sereno. A gravare sulla prossima stagione ci sono gli 8 punti di penalità inflitti al club, conseguenza di vertenze economiche non onorate. Una zavorra pesante che complicherà enormemente la ripartenza e richiederà uno sforzo ancora maggiore per risalire la china.

La difficile situazione tiene tutti con il fiato sospeso: tifosi, addetti ai lavori e l'intera comunità. Riuscirà il Castrovillari a trovare la stabilità necessaria per superare anche questa ennesima prova e costruire un futuro più solido? La speranza è l'ultima a morire ma la strada per la rinascita si preannuncia ardua.