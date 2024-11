La capolista vince 2-1 in casa del Gallico Catona, mentre i lametini ottengono i 3 punti battendo il Brancaleone. A tre turni dalla fine del campionato manca solo un punto alla squadra viola per festeggiare il salto di categoria

La festa della Gioiese è rinviata. La capolista vince 2-1 in casa del Gallico Catona ma contemporaneamente ottiene i 3 punti anche la Promosport battendo in rimonta, con lo stesso risultato, il Brancaleone. La distanza in classifica tra la prima e la seconda della classe resta dunque di 8 punti a tre partite dal termine. I viola, quindi, sono a un solo punto dalla Serie D: il salto di categoria per la squadra allenata da Graziano Nocera potrebbe arrivare domenica prossima al termine della sfida casalinga contro il Bocale. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno.

I risultati della 27esima giornata (25-26 marzo)

Paolana-Bocale 1-0

Gallico Catona-Gioiese 1-2

Gioiosa Jonica-Acri 6-0

Promosport-Brancaleone 2-1

Rende-Reggiomediterranea 2-2

Sersale-Morrone 2-1

Soriano-Scalea 0-4

Stilomonasterace-Isola CR 2-1

Il prossimo turno (2 aprile)

Brancaleone-Sersale

Acri-Paolana

Gallico Catona-Soriano

Gioiese-Bocale

Isola Capo Rizzuto-Rende

Morrone-Stilomonasterace

Reggiomediterranea-Gioiosa Jonica

Scalea-Promosport

La classifica

Gioiese 62

Promosport 54

Scalea 51

Brancaleone 45

Reggiomediterranea 44

Isola Capo Rizzuto 40

Stilomonasterace 38

Morrone 37

Rende 35

Soriano 33

Sersale 32

Paolana 31

Gioiosa Jonica 30

Gallico Catona 25 (-2)

Bocale 23

Acri 10