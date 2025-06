Sono giorni frenetici in casa DB Rossoblù Luzzi. Il club cosentino, infatti, è in piena programmazione dopo la storica promozione al prossimo campionato di Eccellenza e con tutta l'intenzione di affrontarlo da protagonista nonostante l'etichetta di matricola. Costantemente attiva dunque la dirigenza nel consolidamento di un organico già di altissimo spesso se si considerano gli interpreti. La priorità, però, attualmente è quella di trovare il sostituto di mister Gigi Carnevale in panchina, anche perché prima di questo step il mercato non può decollare.

Spunta il nome di Mancini

A tal proposito la compagine del presidente Gencarelli è al lavoro da settimane nel sondare eventuali profili in grado di guidare la squadra. Da settimane il nome caldo è quello di Claudio Morelli, reduce dal capolavoro con il Sambiase in Serie D e con un posto play off conquistato da neopromosso. Attualmente Morelli è sulla piazza e le richieste non gli mancano dal momento che ne sono arrivate anche dalla Puglia. Voci lo davano vicino alla Vibonese, con quest'ultima che ultimamente sta pensando alla riconferma di Facciolo, ma assidui sono anche gli incontri con la DB Rossoblù Luzzi con cui cui però si dovrebbero limare alcuni dettagli (anche economici) per trovare l'accordo.



Nel frattempo il club sonda altre strade e proprio nella giornata di oggi era previsto un incontro con Renato Mancini, altro grande nome del panorama calcistico regionale. Il nome del tecnico, originario di Nocera, è spuntato qualche giorno fa scalando rapidamente le gerarchie, fino a tallonare proprio Morelli. Un incontro preliminare comunque quello con Renato Mancini, per capire in linea di massima da quale base partire e, soprattutto, se ci sono i presupposti dell'inizio di una trattativa.