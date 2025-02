Ventuno turni ormai nel libro storico del campionato di Eccellenza e il ventiduesimo alle porte. Se la Vigor Lamezia pur annaspando ha consolidato la vetta, molto interessante è invece la situazione che si è creata in zona play off con ben cinque squadre (a partire dal secondo posto) in soli tre punti. Ecco dunque il calendario.

L’anticipo

Tutto inizia, come di consueto, con l'anticipo settimanale che mette in palio punti pesanti non per l'alta classifica, bensì per la corsa salvezza. A scontrarsi, infatti, saranno San Luca e Castrovillari che arrivano da due situazioni simili ma paradossalmente parallele. I padroni di casa sono all'ultima spiaggia e con la speranza quantomeno di un play out che è appesa a un filo sottilissimo mentre il Castrovillari, invece, arriva dal secco 3-0 al Cittanova che risuona come un'iniezione di fiducia e, inoltre, alimenta la speranza della salvezza diretta dal momento che adesso è distante solo due lunghezze.

Le gare della domenica

Annaspa come detto la Vigor Lamezia, ma le altre non sembrano intenzionate ad approfittarne. La capolista che domenica ha ritrovato la vittoria dopo due giornate, seppur a fatica, contro il fanalino di coda Rende, ospita un Bocale che è in pieno sprint salvezza. Una gara da non sottovalutare dal momento che i biancorossi arrivano da tre risultati utili e da una sola sconfitta nelle ultime sei uscite. Occhio alla Rossanese seconda in classifica e con una gara in meno (sarebbe potenzialmente a meno tre dalla vetta) che farà visita a un Cittanova ancora convalescente e che fatica a emergere. La squadra di Aloisi vanta il miglior attacco del torneo ed è anche quella che segna di più in trasferta mentre il Cittanova, invece, è tra quelle che incassa di meno nel primo tempo. Derby in vista tra Paolana e Rende e, in questi casi, la classifica non deve essere presa in considerazione. Al Tarsitano arriverà il fanalino di coda Rende che ha già dimostrato di essere più che mai vivo.

Appaiate a quota 37 punti ci sono Praiatortora e Isola Capo Rizzuto, con questi ultimi che stanno sempre di più rosicchiando terreno, e adesso il secondo posto è a sole due lunghezze. Stessi punti per il club di Aita ma con un andamento diverso rispetto agli isolani. Due sole vittorie nelle prime sei gare di campionato e lo scivolone dal secondo al quarto posto. I tirrenici inoltre arrivano dalle fatiche di Coppa Italia Dilettanti, competizione abbandonata anzitempo solo ai calci di rigore. Per la squadra di Gregorace (che subisce meno di tutti nel secondo tempo) all'orizzonte c'è la trasferta in casa della Gioiese mentre il Praiatortora, invece, ospiterà un Ardore con il coltello fra i denti dal momento che vuole rilanciarsi definitivamente nella corsa alla salvezza diretta.

Non riesce a ingranare più la Reggioravagnese che non vince da quattro turni e che è scivolata (al momento) clamorosamente anche fuori dalla zona play off. L'impegno, seppur casalingo, non sarà dei più semplici dal momento che verrà a fare visita la squadra più in forma del girone di ritorno: la Palmese. Cinque vittorie su sei per i neroverdi dopo il giro di boa che vantano sia il miglior attacco che la miglior difesa del ritorno. Una rincorsa ai play off che adesso non sono così lontani. Il programma si chiude con Soriano-Brancaleone, in un match tutto intriso di rossoblù. Padroni di casa per entrare nella zona di vertice mentre la squadra di Marcianò è chiamata a un pronto riscatto dopo le tre sconfitte consecutive contro Palmese, Brancaleone e Bocale.