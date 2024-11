Due settimane di fila al comando della classifica di giornata. Anche nel 13° turno Nunzio Franza è il migliore nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Questa volta si toglie lo sfizio di neutralizzare un calcio di rigore e di contribuire sensibilmente alla vittoria del Rende contro l’Isola Capo Rizzuto.

Il portiere dei biancorossi è pertanto in stato di grazia e le prestazioni sono costantemente elevate. A completare il podio nella tredicesima giornata ecco Merante del Sersale, un under puntualmente in evidenza, in grado di regalare gol pesanti e preziosi, e Davide Scozzafava, centrocampista esperto di una Promosport in ascesa, trascinata appunto dalla classe e dall’ampia visione di gioco del proprio faro in mediana.

Un plauso va quindi a Domenico Stillitano della Gioiese, gladiatorio nella “battaglia” di Bocale. In una classifica generale che è ancora cortissima, il capitano della capolista può salire ancora e giocarsi le proprie chance di vittoria: non va dimenticato che nella scorsa stagione è stato lui il migliore nella classifica di rendimento della Promozione B. Ecco poi Riconosciuto del Rende: si è sbloccato una con una doppietta da incorniciare per la gioia del Rende.

È tornato a far punti Francesco Stillitano, portiere dello Stilomonasterace, fino a poche giornate addietro in vetta alla classifica generale. Al riguardo, venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la graduatoria generale, che si ottiene attraverso la somma di tutti i punti conquistati dai vari calciatori nel corso delle giornate. Concludendo con la tredicesima giornata, vanno a punti Mandarano della Paolana, Faye del Gallico Catona, Chiarello del Soriano e Marulla del Gioiosa Jonica.