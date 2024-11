Rossoblù in 9 per gran parte del secondo tempo. Ingenui Ruscio e Senè

VIBO VALENTIA - Tra eroismo ed ingenuità. Tra cuore e nervi tesi come la corda di un violino. Tra la consapevolezza di poter battere la Sessana e l’impossibilità di farlo. Se ne va tra questi sentimenti ed un forte vento il primo turno d’andata dei play off nazionali al “Luigi Razza”, casa della Vibonese. Eroici i ragazzi di Gaetano di Maria nel non arrendersi ai campani nonostante la doppia inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo.



Ingenui nel cadere nelle provocazioni di Camorani e compagni. Al triplice fischio finisce 0-0 e per come si erano messe le cose va bene anche così. Subire un gol in casa avrebbe compromesso e non di poco il cammino negli spareggi promozione.



Il risultato ad occhiali mantiene a galla entrambe lasciando un piccolo vantaggio ai rossoblù. Si deciderà tutto nel match di ritorno in programma domenica prossima in terra campana. Lì dove la Vibonese potrà sfruttare due risultati su tre. Al “Luigi Razza” non è stata una bella partita. Pochissime le azioni degne di nota. Meglio la Vibonese nella prima frazione. Più in palla, per forza di cose, la Sessana nella ripresa spinta dalla doppia superiorità numerica, dopo i rossi sventolati in successione a Senè prima e Ruscio poi.



Allegretti regge da solo il peso dell’attacco, centrocampo e difesa alzano le barricate e la gara scivola via a reti bianche. Domenica basterà un pareggio con gol per strappare il passaggio al turno successivo. Non una passeggiata considerate le assenze forzate da Giudice sportivo ed infermeria. Da Dalt, infortunato, non ci sarà, Garat, uscito malconcio, rischia di non esserci. Ruscio e Senè saranno out per squalifica. A Gaetano Di Maria il compito non facile di trovare una soluzione.