Termina sul risultato di 3-3 la sfida valida per spareggi nazionali di Eccellenza che ha visto scendere in campo questo pomeriggio, allo stadio "Guido D'Ippolito", la Vigor Lamezia contro i pugliesi del Bisceglie.

I biancoverdi arrivavano al match dopo aver chiuso la regular season al secondo posto alle spalle del Sambiase, e aver vinto la fase regionale dei play off battendo 4-0 in finale il Cittanova. Ad arbitrare Vigor Lamezia-Bisceglie è il signor Tuderti di Reggio Emilia, coadiuvato da Monaco e Bosco (Sala Consilina-Roma 2).

La partita

Partenza in salita per la formazione calabrese che in questa sfida d'andata si vede subito costretta a rincorrere gli ospiti. Il vantaggio è infatti a tinte nero azzurre, la firma è quella di Di Rito, al minuto 31 della prima frazione di gioco. Il pareggio biancoverde arriva però giusto qualche minuto dopo con Bernardi. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Dal rientro in campo per il secondo tempo passano 9 minuti e Di Rito sigla la sua personale doppietta, portando nuovamente avanti nel punteggio al formazione pugliese. Al 15' della ripresa ancora in gol gli ospiti, che allungano grazie alla rete di Kone. I padroni di casa però non si perdono d'animo e recuperano il doppio svantaggio mandando in gol prima Foderaro e poi Catania, che realizza la rete del definitivo pareggio dopo che Bernardi aveva fallito un calcio di rigore.

Un pareggio, quello maturato al Guido D'Ippolito, che tiene aperto il discorso qualificazione. Il match di ritorno è previsto in Puglia il prossimo 2 giugno.