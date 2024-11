Succede di tutto a Palmi. Una battaglia maschia, in un alternarsi di emozioni dallo psicodramma alla favola, regala il successo alla Palmese che mantiene la categoria. I circa 1000 spettatori del "Lopresti" di Palmi, hanno assistito ad una epica sfida play-out del torneo di Eccellenza calabrese, che ha visto confrontarsi Palmese e Gioiosa Jonica. I neroverdi avevano due risultati utili su tre e giocavano tra le mura amiche, in virtù del miglior piazzamento al termine del campionato.

Primo tempo

La gara si è giocata, pressoché sulla mediana, con ritmi intensi. La posta in palio ha pesato sulle gambe e sui nervi dei calciatori, che sono apparsi contratti. Diverse le baruffe che hanno caratterizzato questa prima frazione. Sul lato tecnico, al 6' minuto c'è da segnalare una buona punizione calciata dal limite dell'area da Khanfri del Gioiosa Jonica, finita a pochi centimetri dall'incrocio dei pali. Le uniche due chance la Palmese le ha avute: al 21', quando Rajchemberg, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto in area, in acrobazia calcia alto; e al 28' con Militano che, dopo un buon fraseggio, tira a lato, disturbato da un avversario.

Secondo tempo

Alla prima vera occasione, al 9' Andreano, per i neroverdi della Palmese, dalla corsia sinistra mette in mezzo un buon cross, Basile anticipa il proprio avversario sul primo palo e devia al volo una palla che si insacca all'angolino opposto. Lo stadio esplode di gioia per l'1-0 che sblocca un match sostanzialmente equilibrato. Al 16' i biancorossi, rispondono subito, e si rendono pericolosi con Paladini, che incorna alto imbeccato da un compagno su calcio d'angolo.

Proseguono le zuffe in campo, tipiche di queste sfide in cui c'è tanto da perdere. Al 37' il solito Paladini di testa scheggia la traversa. Al 39' Giovinazzi per i locali ha tra i piedi la palla per chiudere la partita, ma davanti al portiere la sciupa. Dopo un minuto, Deza, per i biancorossi, viene raggiunto da una palla vagante nell'area piccola, ma la mette fuori. Nel finale gli episodi che potrebbero cambiare il futuro dei due club. Al 45’ st Raychemberg si fa espellere lasciando i locali in 10 uomini.

L'arbitro assegna 7 minuti di recupero e dopo un minuto Sako, per i neroverdi, interviene da dietro su un avversario, rimediando l'espulsione diretta. Grave perdita di controllo dei padroni di casa. Palmese in 9, e sul gong si materializza la beffa ospite. Ancora Paladini di testa, imperiosamente, la mette sotto la traversa, regalando l'ormai insperato pareggio ai 150 tifosi ospiti in visibilio. Il pubblico sugli spalti, che ormai pregustava la permanenza in categoria, incredulo impreca contro l'ingenuità dei propri calciatori. Si va ai supplementari.

Supplementari

Altri lunghi 30 minuti che la Palmese dovrà affrontare in 9 uomini. Per il regolamento della Lega, se la parità persisterà, a restare in Eccellenza sarà la Palmese, che al termine del torneo regolamentare si è piazzata quintultima, quindi meglio in classifica rispetto al Gioiosa Jonica arrivato terzultimo.

Dopo pochi minuti dall'avvio del primo tempo supplementare, nel valzer delle espulsioni, si unisce il biancorosso Khanfri. Palmese in 9, Gioiosa Jonica in 10. Situazione che galvanizza i neroverdi. Passa neanche un minuto, e su una palla lunga apparentemente innocua arriva prima il portiere ospite Commisso, che però fuori area in zona defilata favorisce Deza, il quale calcia dalla distanza e trova il gol a porta libera. Al "Lopresti" è un alternarsi d'emozioni degne di un film thriller. Inizia il secondo tempo supplementare.

Aumenta la speranza per la Palmese e salgono i decibel del tifo. Ora i neroverdi possono giocare anche con il cronometro. Il Gioiosa Jonica si getta in avanti in modo disperato, ma non riesce a trovare la via della rete. Dopo estenuanti 120 minuti di battaglia calcistica, la Palmese vince 2-1 e centra la salvezza. È un tripudio al "Lopresti" di Palmi. Il Gioiosa Jonica dà tutto ed esce tra gli applausi dei propri sostenitori.

Il tabellino

Palmese-Gioiosa Jonica 2-1

Palmese: Zampaglione, Iulis, Andreano, Villar, Novo, Tapia, Rajchenberg, Deza, Basile,Lavecchia, Militano. In panchina: Budano, Guerrisi, Bruno, Barbosa, El Mamaouni, Giovinazzi, Catalano, Sako, Orlando.

Gioiosa Jonica: Commisso, Cavallaro, Papaleo, Ferrara, Paladini, Marulla, Jessiman, Khanfri, Tromba, Ientile, Fazzolari. In panchina: Bucchino, Loccisano, Angí, Agostino, Panuccio, Jrtano, Bovino, Rizzo, Cecere

Arbitro: Pasqua di Vibo Valentia.

Assistenti: D’Amico-Lavarra (Lamezia Terme-Cosenza)

Marcatori: 9' st Basile (P), 50 st Paladini (G), 112’ Deza (P)