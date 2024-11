Un soleggiato “Guido D’Ippolito” apre le porte al Praia Tortora per l’ultima gara del girone di andata valevole per la quindicesima giornata di campionato. Un vero e proprio scontro diretto, tra due compagini in piena corsa play - off. I biancoverdi guidati da Fanello si impongono per 4-1 grazie alla rete di Bernardi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa a segno Spanò, Catania e Amendola. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del calciatore Antonio Juliano, una delle bandiere del Napoli, che il 26 dicembre avrebbe compiuto 81 anni.

Primo tempo

Dopo 4 giri di lancette, il primo squillo è di tinte bianco azzurre: lancio di Petrone dal limite, la palla si ferma di poco sotto la traversa. Un primo parziale equilibrato, con poche occasioni concrete da entrambi le parti. Al 32’ i padroni di casa guadagnano un calcio di punizione: Curcio si incarica della battuta ma Piccioni riesce a bloccare la palla senza particolari difficoltà. Al 37’ Praia pericoloso: assist di Bert per Capuano che spedisce alto. Al 41’ prima vera occasione per i biancoverdi: scodellata in area di Curcio, Bernardi di testa incrocia sul primo palo e insacca in rete, firmando la rete del vantaggio e la seconda marcatura stagionale. Dopo appena 2’ la Vigor Lamezia spreca l’occasione del raddoppio: Amendola entra in area e tenta il tiro dalla corta distanza, Piccioni respinge, sul rimpallo Spanò spedisce alto. Nei 2’ di recupero apertura di Catania per Verso ma l’estremo difensore bianco azzurro è abile a respingere. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, mister Aita parte con due sostituzioni: Della Rocca per D’Andrea e Puoli per Petrone. Al 14’ i padroni di casa trovano la rete del raddoppio: assist di Bernardi per Spanò che, quasi a porta vuota, insacca di testa siglando la rete del raddoppio e la prima marcatura con la maglia biancoverde. Dopo qualche minuto ancora pericolosa la Vigor Lamezia: cross di Curcio per Catania che sfiora il palo e spedisce di poco fuori. Al 24’ i biancoverdi guadagnano un calcio piazzato: Curcio alla battuta spedisce in area, Catania va a segno sul primo palo e trascina i compagni sul 3-0. Al 27’ si fanno vedere gli ospiti: apertura a destra di Capuano per Ferracci che mette la palla al entro e con un tiro al volo realizza la rete del 3-1. Al 34’ Amendola dalla destra firma la rete del 4-1.

La partita termina tra gli applausi del pubblico di casa. Prima del fischio d’inizio i tifosi con alcuni striscioni avevano recriminato ai giocatori biancoverdi prestazioni sottotono, accusandoli di avere poco onore. Non poteva esserci una risposta più adatta da parte della squadra lametina che con la vittoria odierna chiude il girone di andata in terza posizione a quota 26 punti, a pari merito con il Cittanova e ad una sola lunghezza dal Soriano. La Vigor Lamezia sarà di scena nuovamente al “Guido D’Ippolito” domenica 7 gennaio in occasione della gara con l’Isola Capo Rizzuto.

Il tabellino

Vigor Lamezia - PraiaTortora 4-1

Vigor Lamezia: Columbro, Villella, Amendola, Rodriguez (Calomino 33’st), Scalon, Bernardi, Curcio, Catania (Foderaro G 26’st), Verso (De Fazio 12’st), Spanò (Strangis 35’st). A disp: Mercuri, Tutino (De Nisi 40’st), Mascaro, Foderaro M, Silvagni, Calomino. All. Fanello

Digiesse Praia Tortora: Piccioni, Marmnoli, Grosso F, Bert, Crisciullo (Carballo 21’st), Bilotta, Capuano, Munoz (Siamparelli 20’st), Ferracci, Petrone (Puoli 1’st), D’Andrea (Della Rocca 1’st). A disp: Aurelio, Bruzzese, Massara, Grosso, Greco. All. Aita

Arbitro: Giovanni Luca Idone (assistenti: Genovese, Crucitti).

Marcatori: Bernardi (41’pt), Spanò (14’st), Catania (24’st), Ferracci (27’st), Amendola (34’st)