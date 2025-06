Non ci sono mai stati realmente dubbi sul suo rinnovo e, di fatto, nella giornata di oggi è arrivata anche la conferma: Vincenzo Cunsolo sarà ancora il direttore sportivo del Praiatortora. Il club tirrenico continua così nella sua programmazione al prossimo campionato di Eccellenza e dopo l'annuncio del nuovo allenatore, riconosciuto in Salvatore Viscardi, per il ds sceglie la via della continuità anche per cercare di fare il salto di qualità nella prossima stagione, dopo aver vinto la Coppa Italia Dilettanti.

Sulla via della continuità

Una scelta, questa, che premia anni di impegno, visione e risultati concreti, durante i quali la società ha costruito un percorso fatto di serietà, ambizione e traguardi importanti. Sotto la guida del ds Cunsolo, il Praia Tortora ha vissuto stagioni straordinarie: dalla vittoria del campionato di Promozione al trionfo nella Coppa Italia Dilettanti Calabria, passando per gli ottimi risultati ottenuti nel campionato di Eccellenza che confermano la crescita costante e la solidità del progetto tecnico.

Ma il successo sportivo non è stato l’unico obiettivo raggiunto.

Uno dei pilastri della direzione tecnica di Cunsolo è, e continuerà a essere, la valorizzazione dei giovani talenti: vera linfa del progetto del club tirrenico. La crescita del settore giovanile e l’inserimento progressivo di ragazzi promettenti in prima squadra rappresentano una strategia chiara e vincente, destinata a dare continuità ai risultati e a garantire un’identità forte e sostenibile nel tempo. La conferma di Enzo Cunsolo non è soltanto un premio per quanto fatto, ma una garanzia per il futuro: un progetto tecnico ambizioso, che punta a crescere nel rispetto dei valori sportivi, del territorio e dei ragazzi che crescono con questi colori.