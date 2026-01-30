Continua la corsa del Praiatortora nel campionato di Eccellenza, con i tirrenici che si sono ripresi il primo posto dopo la vittoria nel big match di vertice, due settimane fa, contro il Trebisacce. L'allungo poi domenica scorsa, con la vittoria sul Castrovillari e il contemporaneo pareggio dei delfini scivolati adesso a meno cinque. Insomma, la squadra di mister Viscardi non ha ancora fatto nulla ma la prova di forza è chiara.

Parla Baggini

Una squadra cinica e compatta e, soprattutto, con un gruppo di professionisti che si sono perfettamente calati nella mentalità non solo del campionato ma anche in quello che devono fare. Tra questi c'è Paolo Baggini, arcigno difensore argentino tra i tanti punti di riferimento dello scacchiere di Viscardi. Proprio il giocatore, ai microfoni di LaC News24, ha fatto il punto della situazione partendo dalla riconquista della vetta: «Quella contro il Trebisacce per noi è stata la partita più importante perché sapevamo che con una vittoria avremmo riconquistato la vetta della classifica. Il campionato però è ancora lungo e non possiamo mollare nemmeno una domenica e, se vogliamo raggiungere l'obiettivo, dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero delle finali. Ora dobbiamo solo archiviare la vittoria contro il Trebisacce e quella contro il Castrovillari e pensare alla prossima».

Letali in zona Cesarini

I numeri sono sempre insindacabili giudici della stagione e, tra i dati del Praiatortora che saltano maggiormente all'occhio, ecco quelli che riconoscono la squadra tirrenica come quella più prolifica sia nei primi dieci minuti (cinque gol) che negli ultimi dieci minuti (nove centri). Ecco la spiegazione di Baggini: «Diciamo che è il frutto del lavoro che facciamo tutti i giorni e, soprattutto, della concentrazione che abbiamo durante tutto l'arco del match, perché siamo consapevoli che le partite durano cento minuti e non novanta».

La forza del gruppo

Insomma, un attuale primo posto voluto e meritato, dal momento che è da inizio stagione che la compagine praiese primeggia con costanza. Un obiettivo, peraltro consolidato nel tempo: «Inizialmente, il nostro primo obiettivo era quello di giocare ogni domenica con il massimo della grinta e dell'ambizione. Quando abbiamo fatto la preparazione non parlavamo di nulla in particolare, men che meno della vetta».

E infine spiega: «Sono molto contento di tutto il gruppo, perché la forza che porta i risultati penso sia proprio questa e questa cosa mi è servita tanta a anche a me, a livello personale».