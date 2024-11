Un campionato di Promozione vinto e un secondo posto in Eccellenza. Claudio Morelli ha fatto bene alla Promosport e adesso cercherà di ripetersi anche alla guida del Sambiase, club che ha scambiato il titolo proprio con il sodalizio di S.Eufemia/Lamezia. Per il tecnico si tratta di un ritorno al Sambiase, che aveva già allenato nel 2015. Ad affiancarlo, nel ruolo di allenatore in seconda e match analyst ci sarà Alessandro Imbrogno. Mister Imbrogno, con un passato nel Sambiase, è laureato in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e in Scienze e Tecniche dello Sport presso l’Università di Roma Tor Vergata. Per lui, anche esperienze nel Comitato Regionale Calabria Figc/Lnd, nell’Asd Roma Calcio Femminile, nell’Audace 1919 (Eccellenza laziale), Catanzaro e Fc Lamezia. Nella scorsa stagione, è stato allenatore in seconda della Virtus Francavilla in serie C.

Le altre figure nello staff di mister Morelli, saranno il preparatore atletico Massimo Morelli, rinnovata anche quest’anno, dunque, la collaborazione che ha fatto le fortune di tante squadre con il mister, e Gianluca Caravella, preparatore dei portieri. Anche per Caravella, un ritorno al Sambiase: ha rivestito, infatti, la stessa carica in giallorosso dal 2017 al 2021. In passato anche preparatore dei portieri di Vigor Lamezia (stagioni 2013/14 e 2014/15, in Lega Pro) e Fc Lamezia in D.

Per quanto riguarda, invece, il lato dirigenziale, Gennaro Porpora (calciatore giallorosso per quattro stagioni) svolgerà il ruolo di direttore sportivo, Antonio Mazzei quello di direttore generale e Nicola Samele quello di Collaboratore della Gestione Sportiva. Infine Natale Gentile sarà il massofisioterapista e Responsabile Medico della squadra, affiancato dal dottor Teobaldo Giroldini come fisiatra.