Prima sconfitta in casa per il Brancaleone e, soprattutto, primi gol incassati che si portano via l'imbattibilità casalinga di Morabito. Il Brancaleone cede alla Paolana per 0-2, mette a referto la sua seconda sconfitta consecutiva e rimane a secco di gol da tre giornate di fila. Una gara segnata dagli episodi e anche dalla sfortuna, come il rigore sbagliato da Carbone la rete annullata. Nella ripresa le reti di Santangelo prima e Angotti poi fisseranno lo 0-2 forse troppo severo.

Le parole di Marcianò

A commentare la gara, nella consueta conferenza stampa, è stato il tecnico rossoblù Gianni Marcianò: «Inizio innanzitutto con il fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande prestazione, dominando la partita in lungo e in largo e con la squadra padrone del campo. Abbiamo avuto il pallino del gioco con 5 o 6 palle-gol nitide e clamorose. Nel secondo tempo siamo partiti bene ma, visti i ritmi della prima frazione, abbiamo accusato un po' di stanchezza allentando così il ritmo».

Una sconfitta macchiata da sviste secondo il tecnico: «Faccio calcio da trent'anni, ma quello che ho visto oggi sono delle cose scandalose soprattutto a livello arbitrale. Avevamo segnato ma ci è stato annullato sotto segnalazione del guardalinee che era lontanissimo. Dopo la gara di settimana scorsa a Lamezia tutti gli episodi ci stanno andando contro, ma ormai lasciano il tempo che trovano. Sicuramente dovrò essere bravo io a cancellare questo periodo e migliorare le cose che non sono andate bene. Normale che ci sia delusione, soprattutto dopo certe prestazioni».