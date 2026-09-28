Il tecnico sblocca la classifica a Soriano e analizza il momento ai microfoni di LaC News24: «Superate penalizzazione e sfortuna, i ragazzi hanno risposto sul campo. Ora attendiamo gli esami per Angotti»

Nel momento più difficile e delicato della stagione, con due sconfitte sul groppone, la zavorra della penalizzazione (-2) e la tegola dell'infortunio al neo acquisto Attilio Angotti, l'Isola Capo Rizzuto tira fuori l'orgoglio e sblocca finalmente il proprio campionato. Sul campo del Soriano Fabrizia, la formazione di mister Saverio Gregorace stringe i denti, sfodera una prestazione di spessore e si impone per 0-1 grazie alla stoccata decisiva di Sberna. Nel post-partita, il tecnico isolano ha analizzato la prima vittoria stagionale ai microfoni di LaC News24.

«Risultato meritato»

Mister Gregorace guarda avanti con rinnovata fiducia, tornando anche sul pesante K.O. della settimana precedente per riaffermare il valore del suo gruppo: «Bisogna accettare sempre il verdetto del campo e anche domenica scorsa abbiamo incassato quattro gol, di cui tre ce li siamo fatti da soli, di conseguenza il risultato di una settimana fa era bugiardo. Sto allenando un gruppo nuovo che va amalgamato e ben oliato, ci vuole tempo ma pian piano stiamo trovando la quadra. In questa gara i ragazzi mi hanno dato una buona prova, dimostrando grande concentrazione. La partita è stata ben interpretata e, per quanto visto, poteva anche finire 3-0».

L'infortunio di Angotti e le insidie della sfortuna

Un successo conquistato andando oltre una vera e propria emergenza nel reparto avanzato, complice il problema fisico rimediato da bomber Angotti subito dopo il suo arrivo in maglia giallorossa: «Quando la fortuna non ti vuole è inutile, c'è poco da fare. Stavamo cercando con insistenza un giocatore con le sue caratteristiche ma si è fatto subito male alla prima partita ufficiale. Non sappiamo ancora l'entità esatta dell'infortunio, ma la scopriremo nel dettaglio nel corso di questa settimana dopo gli esami del caso».