Dopo un avvio scintillante di stagione arriva la prima sconfitta stagionale dell'Isola Capo Rizzuto per mano della Paolana. Davanti ai propri tifosi, infatti, il club giallorosso cede per 0-2 nonostante la superiorità numerica per oltre ottanta minuti (espulso al settimo minuto Angotti). Nonostante ciò, però, gli isolani hanno fatto fatica a prendere il pallino del gioco e, alla mezz'ora, vanno sotto grazie a una bella azione finalizzata da Mazzotta. Pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio a firma di Andrea Sposato con un bel colpo di testa. La rete di Inzerauto non basta a raddrizzare la partita.

Le parole di Gregorace

Ai microfoni ufficiali del club, nel post gara, si è espresso Saverio Gregorace: «Dopo la loro espulsione noi ci siamo un po' adagiati e, di fatti, nel girono di cinque minuti abbiamo preso due gol. Siamo stati bravi a cercare di riacciuffare subito il risultato, accorciando le distanze, poi nella ripresa non c'è stata partita e posso dire che meritavamo qualcosa in più dal momento che la Paolana non ha fatto un tiro in porta e, soprattutto, è stata salvata dal loro portieri con almeno due interventi importanti». E ancora: «Non c'è nulla da cambiare ma solo da migliorare, perché un certo tipo di rilassamento in campo non ci deve proprio essere. Siamo una squadra giovane e dobbiamo lavorare e dare sempre di più. Dopo un avvio soddisfacente è comprensibile anche un leggero calo, ma non possiamo avere quel tipo di sbandamento e prendere due gol». Testa alla prossima: «Andiamo in casa della Reggioravagnese e siamo consapevoli che sarà una gara difficile ma noi non siamo una squadra da buttare via».