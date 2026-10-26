Cinque risultati utili consecutivi e una classifica che continua a sorridere, ma in casa Pro Pellaro il verdetto della settima giornata del campionato di Eccellenza porta con sé un pizzico di amaro in bocca. Tra le mura amiche, i bianconeri hanno impattato per 1-1 contro la Deliese, seconda forza del torneo. Un match iniziato sotto i migliori auspici grazie al vantaggio-lampo firmato da Pedernera, a cui ha fatto poi seguito la reazione degli ospiti concretizzata dal gol di Romano. Nonostante il rammarico per la mancata vittoria, la squadra reggina si conferma solida e pienamente aggrappata alle posizioni di vertice della graduatoria.

L'amarezza di Cogliandro: «Gara condizionata, arbitraggio non all'altezza»

Nel post-partita il patron Filippo Cogliandro ha commentato con grande trasparenza l'andamento del match, ponendo l'accento sugli episodi decisivi e sulla direzione di gara: «Sicuramente sono due punti persi per come si era incanalata la partita. Nel finale poi c'è stata l'espulsione che ci ha costretti a chiudere in dieci uomini, complice anche un arbitraggio che a mio avviso non è stato all'altezza della situazione. Ad ogni modo, una giornata storta può capitare a tutti. Ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti, con la speranza di poter vedere presto la squadra al completo e senza tutte queste defezioni».

L'emergenza infortuni e la forza del gruppo

L'infermeria sta mettendo a dura prova le scelte di mister Max Ginobili in questo avvio di stagione, ma il presidente bianconero tiene a sottolineare la risposta caratteriale di tutto l'organico a disposizione: «Chi è sceso in campo ed è subentrato non ha fatto assolutamente rimpiangere gli assenti, a dimostrazione della qualità di questo gruppo. Al di là di questo, la speranza resta quella di poter finalmente contare sulla rosa al completo, dato che in questo momento la sfortuna ci sta martoriando oltremodo con tanti infortuni».