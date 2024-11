Ci siamo quasi, rendez-vous lunedì 9 settembre alle ore 17:00 presso la Sala Convegni della sede regionale di Catanzaro e conosceremo il cammino della nuova stagione calcistica 2024/2025. I campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1 saranno finalmente svelati, saranno dunque noti gli incontri che ci accompagneranno nei prossimi mesi, promettendo emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati.

La cerimonia sarà presenziata dal presidente regionale Saverio Mirarchi che introdurrà i lavori con un discorso consuntivo circa la passata stagione oltre quello preventivo per illustrare le novità regolamentari e gli obiettivi della stagione. Alla cerimonia sarà presente anche il presidente della Lnd Giancarlo Abete

Un momento significativo sarà sicuramente la consegna dei Premi Disciplina e dei riconoscimenti alle società e ai giocatori che si sono distinti nella stagione precedente. Largamente riconosciuto che celebrare i successi passati motiva le squadre a migliorarsi continuamente. I premiati riceveranno applausi e congratulazioni da parte dei colleghi, creando un’atmosfera di festa e orgoglio.

L’evento riveste una grande importanza che va oltre la semplice divulgazione delle date delle partite. È un momento di incontro, condivisione e celebrazione che contribuisce a rafforzare il tessuto sportivo e sociale della Calabria.

L’occasione, infatti, rappresenta un momento cruciale per il calcio dilettantistico della regione non solo per svelare le date e gli incontri della nuova stagione, ma interpreta anche un’importante opportunità di incontro e confronto tra i vari rappresentanti delle società coinvolte.

I rappresentanti delle società avranno così, come già accaduto nelle altre simili occasioni, l’opportunità di incontrarsi, scambiare opinioni e discutere delle sfide che li attendono nella nuova stagione. Momento, quindi, di condivisione fondamentale per creare un clima di collaborazione e rispetto reciproco, elementi essenziali per il buon andamento dei campionati.

E ancora, analizzando l’occasione anche come volano per la promozione territoriale e sociale, la presentazione dei calendari non è solo un evento sportivo, ma anche un momento di grande rilevanza per il territorio calabrese. Essa attira l’attenzione dei media locali e nazionali, contribuendo a promuovere il calcio dilettantistico e a valorizzare le realtà sportive della regione.

Le aspettative sono alte e c’è grande curiosità per vedere come si evolveranno i campionati. Intanto le squadre hanno lavorato duramente durante la preparazione estiva e sono pronte a dare il massimo in campo. Non resta che attendere il fischio d’inizio e augurare a tutte le squadre una stagione ricca di successi e soddisfazioni. Buon campionato a tutti!