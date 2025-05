Alla Rossanese il cuore non basta. I ragazzi di mister Aloisi perdono 2-1 l’andata del primo turno playoff di Eccellenza in casa del Real Normanna. Al “Bisceglia” di Aversa i padroni di casa chiudono il primo tempo sull’1-0 con una Rossanese comunque sempre in partita e pericolosa. Nella ripresa il raddoppio dei locali, mentre i bizantini segnano alla mezz’ora il gol che lascia aperta la qualificazione.

Si è chiuso sul punteggio di 1-0 il primo tempo del match tra Real Normanna e Rossanese, valido per il primo turno della fase nazionale dei play-off di Eccellenza. Al “Bisceglia” di Aversa, la formazione campana è passata in vantaggio al 19’ grazie a una rete di Orefice. I bizantini restano però pienamente in partita e si sono resi pericolosi nel finale di frazione con due occasioni firmate Bongiorno.

Scondo tempo

Nella ripresa i padroni di casa trovano il 2-0 dopo 4 minuti: a mettere la firma è il numero 10

Esposito. Gli uomini di Allisi non si disuniscono, anzi, si buttano in avanti alla ricerca della rete e in più di una occasione mettono apprensione alla difesa ospite. Alla mezz’ora il gol bizantino: una distrazione della squadra campana permette a Bertucci di beffare Merola. Nel finale occasione per il Real Normanna ma è attenta la retroguardia ospite. Il primo tempo del doppio confronto si chiude qui. La qualificazione al turno successivo di deciderà al “Rizzo” tra sette giorni.