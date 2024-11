Anche il terzo turno del massimo torneo di calcio regionale è andato in archivio. Oggi pomeriggio sono scese in campo tutte le 16 squadre partecipanti, che hanno anticipato la giornata in vista delle elezioni Politiche in programma domani, 25 settembre.

Di seguito i risultati finali e il prossimo turno in programma domenica 2 ottobre alle ore 15.30.

Risultati terza giornata

Brancaleone-Bocale 0-0

Gallico Catona-Gioiosa Jonica 2-1

Isola Capo Rizzuto-Reggiomediterranea 0-1

Morrone-Acri 0-1

Promosport-Stilomonasterace 2-0

Scalea-Paolana 1-1

Sersale-Gioiese 1-2

Soriano-Rende 2-4

Classifica

Reggiomed 9

Scalea 7

Isola CR 6

Morrone 6

GallicoCatona 6

Gioiese 6

Stilomonasterace 6

Brancaleone 5

Promosport 4

Rende 3

Acri 3

Sersale 2

Gioiosa J. 1

Paolana 1

Soriano 1

Bocale 1

Prossimo turno (2 ottobre)

Bocale-Scalea

Acri-Brancaleone

Gioiese-Isola CR

Gioiosa J.-Soriano

Paolana-Gallico Catona

Reggiomediterranea-Morrone

Rende-Promosport

Stilomonasterace-Sersale