Molte volte la troppa attenzione sulle favorite (sulla carta) del campionato fa distogliere lo sguardo su chi, dietro le quinte, ha lavorato bene e lo sta dimostrando sul campo. Il campionato di Eccellenza è iniziato da ormai un mese e, al momento, vede come assoluta protagonista la Reggioravagnese di mister Misiti. Gioco, voglia e determinazione unite alla grande qualità di rosa che possiede la formazione amaranto e che, dunque, giustifica anche l'attuale punteggio pieno.

Poker, come nella stagione 2022-23

Quattro vittorie su quattro in campionato dunque e con 12 gol fatti, ovvero una media di tre a partita e che la rendono, al momento, l'unica squadra in doppia cifra. Quattro su quattro dicevamo e un ritmo straripante visti anche i ben 6 giocatori in gol (solo la Rossanese ne ha mandati di più a rete). A parte questo, comunque, non è la prima volta che la compagine reggina cala il poker nelle prime quattro giornate di campionato. Era già successo nella stagione 2022-23, quando il club si chiamava Reggiomediterramea, e alla guida c'era sempre Giuseppe Misiti insieme a diversi protagonisti presenti ancora oggi in rosa come Puntoriere e Verduci e altri che non ci sono più come Dalloro, Lancioni o Ramacciotti.

Nella stagione in corso la Reggioravagnese ha messo in riga Cittanova (vittoria per 1-3 in trasferta), San Luca (successo casalingo per 4-1), Castrovillari (blitz esterno per 0-1) e Rossanese (4-2 in casa). Due stagioni fa, invece, le vittime furono Bovalinese (battuta davanti al pubblico amaranto per 3-1), Isola Capo Rizzuto (clamorosa cinquina in terra crotonese), Bocale (4-2 nel derby del Longhi Bovetto) e Cotronei (piegato a domicilio per 1-2). In quell'anno la compagine amaranto siglò 14 reti nelle prime quattro giornate, due in più di quelle attuali, ma con gli stessi subiti (quattro). Un trend, questo, che in quell'anno portò la Reggiomediterranea al secondo posto in classifica, dietro solo alla corazzata Locri e con il terzo miglior attacco (62 gol).

La classifica 2024-25 dopo quattro giornate

Reggioravagnese 12,

Isola CR 8,

Vigor Lamezia 8,

Palmese 8,

Rossanese 6,

Cittanova 6,

Paolana 6,

Soriano 6,

Praia Tortora 6,

Bocale 5,

Castrovillari 5,

Gioiese 4,

Brancaleone 4,

Ardore 2,

Rende 1,

San Luca 0

La classifica 2022-23 dopo quattro giornate

Reggiomediterranea 12,

Locri 9,

Paolana 7,

Sersale 7,

Gallico Catona 7,

Stilomonasterace 7,

Bovalinese 6,

Morrone 6,

Cotronei 6,

Gioiosa Ionica 4,

Soriano 4,

Roccella 4,

Scalea 3,

Acri 3,

Bocale 2,

Isola CR 1