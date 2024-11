La formazione reggina ha scelto di proseguire il rapporto con Alessandro Caridi. Nel segno della continuità anche il sodalizio catanzarese, che per la terza stagione consecutiva ha affidato la guida tecnica a Giuseppe Saladino

Le società del massimo campionato di calcio regionale sono a lavoro per costruire le squadre che parteciperanno al torneo 2022/2023. Come ovvio che sia, il primo tassesso è quello dell'allenatore. Puntano sull'usato sicuro Stilomonasterace e Sersale. I reggini hanno infatti annunciato il prolungamento del rapporto con mister Alessandro Caridi. Un premio alla passata stagione, che ha visto la formazione gialloblù ottenere la salvezza da neopromossa, ma non solo: lo Stilomonasterace ha espresso anche un buon gioco. Quindi giusto continuare con un tecnico giovane, ambizioso e di assoluta prospettiva.

Sulla stessa lunghezza d'onda dei colleghi reggini è anche il sodalizio giallorosso del Sersale. I catanzaresi, dopo aver sfiorato la qualificazione ai play off nella passata stagione, riproveranno a essere tra i protagonisti dell'Eccellenza, anche nel torneo che verrà, e la ripartenza dei "lupi" sarà nuovamente affidata a Giuseppe Saladino. Il tecnico si appresta dunque a sedere sulla panchina del Sersale per la terza stagione consecutiva.