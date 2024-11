Il campionato di Eccellenza calabrese riabbraccia Tony Lio: è infatti lui il nuovo allenatore dell'Isola Capo Rizzuto. La società crotonese, dopo aver salutato mister Girolamo Mesiti, ha dunque deciso di ripartire dal tecnico che nella scorsa stagione - nel massimo campionato di calcio regionale - ha portato alla salvezza la Paolana, squadra che nel campionato in corso occupa la penultima posizione ma che nella scorsa giornata del torneo (la numero 19) ha battuto in trasferta proprio l'Isola Capo Rizzuto. Una sconfitta, quella dei crotonesi, arrivata dopo il ko nel turno precedente in casa della Reggioravagnese. Risultati negativi che sono costati la panchina a Mesiti.

Lio, che aveva iniziato la stagione in Promozione con la DB Rossoblù (esonerato dopo solo due giornate), avrà adesso il compito di condurre alla salvezza i giallorossi, attualmente in zona play out. Per arrivare all'obiettivo il neo tecnico dell'Isola Capo Rizzuto ha a disposizione 11 partita, iniziando dalla prossima trasferta contro lo Stilomonasterace.

Il comunicato del club giallorosso

È Tony Lio il nuovo allenatore dell’Isola Capo Rizzuto, ex calciatore e bandiera della Vigor Lamezia, da qualche anno ha iniziato la sua carriera di allenatore. Ha iniziato ad allenare in Promozione con la Promosport collezionando due buone stagioni, poi il passaggio alla Vigor Lamezia nella stagione 2020/21 come vice di Vargas; l'anno dopo confermato come vice di Alessandro Erra nella nuova FC Lamezia per poi subentrare allo stesso tecnico in qualità di traghettatore, un’esperienza durata otto partite con cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Lo scorso anno ha preso in mano la Paolana, all’ottava giornata, ultima in classifica con appena quattro punti portandola ad una straordinaria, e quasi insperata, salvezza diretta, collezionando una media da play off con 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione aveva accettato il progetto ambizioso della DB Rossoblù Luzzi, ma è arrivato l’esonero dopo appena due giornate. Una media punti alta in carriera e con un alto numero di vittorie, ora riparte da Isola.