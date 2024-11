Nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza spicca il successo in rimonta del PraiaTortora che ribalta completamente l'sola Capo Rizzuto, andata in vantaggio con Lettieri dopo soli due minuti, e mantiene così il secondo posto a meno due dalla vetta. Non molla la presa neanche la Reggioravagnese che rispetta il pronostico e batte 3-1 il Rende e adesso, nel recupero di mercoledì contro l'Isola Capo Rizzuto, potrebbe agganciare la Vigor Lamezia in vetta.

E poi ancora una Paolana che ha incassato un solo gol nelle ultime cinque gare e un Ardore che non riesce a vincere. Va alla Palmese il derby contro la Gioiese grazie a un gol in extremis. Insomma tanto ci sarebbe da raccontare.

In una giornata così intensa di certo non è stato facile costruire il podio settimanale, il nuovo format di LaC News24, con i tre migliori giocatori della settimana scelti dalla redazione sportiva con il seguente criterio: dieci punti per il primo posto, sette punti per il secondo posto e quattro punti per il terzo posto.

Il podio

Come accennato, il colpo della domenica è sicuramente quello del Praia Tortora che si tiene stretto il suo secondo posto in classifica grazie a un nome nello specifico: Tomi Rivadero. Il giocatore bianco/azzurro, infatti, ribalta gli avversari prima con un colpo di testa, su cross di Bert, e poi con una staffilata all'incrocio alto dei pali su suggerimento di Maitini. L'uomo della provvidenza, quello che contribuì alla promozione del Praia Tortora è tornato dopo un anno di distanza e si è subito ripreso la leadership. Primo posto e dieci punti per lui.

Seconda posizione e sette punti per Attilio Angotti. Il centravanti, tra le maggiori istituzioni del calcio dilettantistico calabrese, rientra dalla squalifica e risolve il difficile match contro il Bocale. Dopo essersi visto annullare un gol per presunto fuorigioco nel corso del match, il bomber paolano regala tre punti pesantissimi ai suoi proprio al fotofinish. Tre punti che valgono il quarto posto.

Chiude il podio Domenico Saffioti. Il giovane classe 2004, infatti, manda in estasi i tifosi della Palmese decidendo il derby della Piana contro la Gioiese proprio all'ultimo minuto di recupero con un delizioso pallonetto che beffa il portiere Smith. Il podio è più che meritato.