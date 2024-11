Si è giocato ieri l'anticipo della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. Soriano e Gallico Catona hanno chiuso sul risultato di 1-1. Oggi pomeriggio il resto delle partite. Ecco si seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno che vedrà Brancaleone e Stilomonasterace scendere in campo nell'anticipo del sabato il prossimo 10 dicembre.

In classifica la Gioiese si porta a quota 33, con un vantaggio di 7 punti sulla Reggiomed. In zona play out vittorie importanti per Paolana e Sersale. I tirrenici battono 3-0 l'Acri (nuovo fanalino di coda), mentre i giallorossi ottengono i 3 punti in rimonta contro il Brancaleone.

I risultati della tredicesima giornata

Soriano-Gallico Catona 1-1 (ieri)

Bocale-Gioiese 0-1

Gioiosa Jonica-Reggiomediterranea 1-1

Paolana-Acri 3-0

Promosport-Scalea 5-1

Rende-Isola CR 2-0

Sersale-Brancaleone 2-1

Stilomonasterace-Morrone 1-0

Il prossimo turno (10-11 dicembre)

Brancaleone-Stilomonasterace sabato 10 dicembre

Acri-Bocale

Gallico Catona-Promosport

Isola CR-Gioiosa Jonica

Morrone-Rende

Reggiomediterranea-Paolana

Scalea-Sersale

Soriano-Gioiese