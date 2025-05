Il club rossoblù, che avrà il vantaggio di giocare in casa, ha superato il Soriano in semifinale mentre la Paolana ha piegato l'Isola Capo Rizzuto. Allo “Stefano Rizzo” atteso il pubblico delle grandi occasioni

E adesso è arrivato il momento della finalissima play off per alimentare il sogno della Serie D. Domenica (ore 15:30) allo stadio Stefano Rizzo di Rossano si affronteranno Rossanese e Paolana, rispettivamente seconda e terza nell'appena conclusa stagione del campionato di Eccellenza. Rispettate dunque le posizioni nella regular season e adesso c'è una strada da proseguire.

La finale

Un'annata indelebile per la Rossanese che, da neopromossa, si è prima presa il secondo posto e poi la finale play off casalinga e con due risultati su tre a disposizione. Un capolavoro non solo di Aloisi ma collettivo e che testimonia la bontà del progetto rossoblù.

La Rossanese arriva dalla pazza semifinale play off dove prima vede gli spettri e poi il paradiso. A venti secondi dalla fine, infatti, era sotto di un gol e virtualmente eliminata ma Bongiorno (peraltro vincitore della top 3 di LaC News24) con una zampata riaccende la fiammella poi divenuta felicità.

Dall'altra parte però c'è una Paolana che ha sempre stazionato ai vertici nel corso di questa annata, raggiungendo l'obiettivo prefissato, e che in semifinale ha piegato l'Isola Capo Rizzuto ai tempi supplementari, grazie a un calcio di rigore di Angotti. Squadra esperta e che può fare male in qualsiasi momento, visti appunto i singoli che possiede.

Da una parte ci sarà Bongiorno, dall'altra Angotti. Crispino contro Vitale. Calabrò contro Santangelo. Insomma, sarà una sfida degna di una finale, perché adesso che si è lì la voglia di andare avanti è tanta. In questi casi il pronostico è impossibile, soprattutto quando si tratta di gara secca.