Il Sambiase - davanti al proprio pubblico - ha la meglio sulla ReggioRavagnese grazie alle reti di Umbaca e Cataldi. I giallorossi si confermano alla guida della classifica a quota 27 punti, a 4 lunghezze dal Soriano. Un soleggiato Gianni Renda apre le porte alla ReggioRavagnese per la gara valevole per la dodicesima giornata di campionato. I padroni di casa sono reduci dal pareggio sul campo del Soriano mentre gli ospiti dalla vittoria per 2-0 ai danni della Gioiosa Jonica.

Primo tempo

Ottima partenza del Sambiase che preme sin da subito il piede sull’acceleratore: dopo soli 6 giri di lancette - sugli sviluppi di un calcio d’angolo - il fantasista Umbaca insacca in rete e firma il goal del vantaggio.

Al 23’ occasionissima per i giallorossi: su rimessa laterale, Umbaca di testa colpisce la traversa. Un minuto più tardi, si fa vedere ancora il Sambiase: Umbaca si svincola dalla marcatura avversaria e spedisce al centro; Crucitti intercetta di testa ma la traversa nega nuovamente la rete del raddoppio giallorosso. Poche le azioni pericolose della compagine reggina che pecca di incisività. Al 44’ Djalo con un gran tiro dalla distanza spedisce sul fondo. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi per la ReggioRevagense: Buda e Meskar subentrano a Boandio e Battaglia. Al 7’ gli ospiti trovano la rete del pareggio con Beceiro. Al 20’ si fa vedere nuovamente il Sambiase: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Frasson intercetta di testa ma spedisce sul fondo. Nel secondo dei 5’ di recupero, assist perfetto di Umbaca per Cataldi che con un tiro al volo firma la rete del 2-1. La partita termina tra gli applausi e il calore del pubblico di casa. Prossimo impegno per i giallorossi, domenica 3 dicembre, sul campo della Paolana.

Il tabellino

Sambiase-ReggioRavagnese 2-1

Sambiase: Giuliani, Frasson V, Frasson S, Monteiro, Colombatti, Strumbo, Scrugli ( Cataldi 21’st), Manu, Djalo, Crucitti ( Persico 39’st), Umbaca (Iania 49’st). A disp. Martino, Morelli, Costanzo, Alves, Trentinella, Persico, Piriz. All. Morelli

ReggioRavagnese: Morabito, Lavilla, Polimeni (Falzia 33’ st), Tersinio, Foti, Cordova, Bonadio (Buda 1’st), Verduci, Beceiro, Puntoriere, Battaglia (Meskar 1’st). A disp. Currà, Rinaldo, BMangiola, Meskar, Sottilotta, Toscano, Cappelletti. All. Misti

Arbitro: Frangella, Carlo (assistenti: Pace, Genivese).

Marcatori: (Umbaca 6’pt, Cataldi 47’st).