Il Sambiase ritorna tra le mura amiche del “Gianni Renda” - sotto una pioggia battente - in occasione della sfida con la Palmese, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza. I giallorossi ritrovano la vittoria, succede tutto nella seconda frazione di gioco: a segno Umbaca, Trentinella, capitan Crucitti e Cataldi. Nulla può la Palmese che riesce ad andare a segno con Militano solo su calcio di rigore.

Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di una ragazza venticinquenne, tifosa giallorossa, coinvolta in un incedente stradale che, ieri, ha sconvolto la comunità lametina. Rispetto e vicinanza anche da parte degli ultras giallorossi che hanno osservato 10’ di silenzio. Il Sambiase è reduce dal pareggio sul campo del Gioiosa mentre la Palmese dalla vittoria per 2-1 sulla Morrone.

Primo tempo

Dopo 16 giri di lancette, prima occasione per i giallorossi che guadagnano un calcio di punizione: Perri si incarica della battuta e spedisce in area ma l’azione si conclude con un colpo di testa che non impensierisce la difesa nero verde. Al 25’ verticalizzazione di Costanzo per Umbaca che a tu per tu con Budano non trova la conclusione di testa. Al 37’ primo squillo ospite con Giovinazzi che tenta il tiro dalla lunga distanza. Dopo soli 3’ contrasto in area di rigore tra l’estremo difensore nero verde e Costanzo, costretto ad abbandonare il campo di gioco; al suo posto subentra Piriz. Si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

Riparte bene il Sambiase, al 1’ della ripresa assist di Persico per Crucitti che con un tiro al volo colpisce il primo palo ma l’azione viene interrotta dal direttore di gara per fuorigioco. Al 9’ arriva la rete del vantaggio: traversa di Iania e contrasto con la difesa nero verde, la palla rimane in area e un abile Umbaca insacca in rete e firma la rete del vantaggio. Al 20’ i giallorossi guadagnano un calcio piazzato: Trentinella (ex Palmese) si incarica della battuta e piazza la palla sotto l’incrocio opposto, siglando il raddoppio. Al 34’ Gomez viene atterrato in area da Strumbo: per il direttore di gara è calcio di rigore. Per la Palmese, Militano si incarica dalla battuta dal dischetto e accorcia le distanze, portando il risultato sul 2-1. Al 45’ assist di Piriz per capitan Crucitti che insacca in rete e sigla il 3-1. Nel 3’ dei 5’ di recupero, Cataldi mette la ciliegina sulla torta e realizza il 4-1. La partita termina tra gli applausi del pubblico di casa.

I giallorossi dopo il pareggio della scorsa giornata sul campo del Gioiosa, guadagnano 3 punti fondamentali e si confermano in vetta alla classifica a quota 40 punti, a ben 8 lunghezze dalla Vigor Lamezia. Prossimo impegno, domenica 20 gennaio, sul campo del Cittanova.

Il tabellino

Sambiase-Palmese 4-1

Sambiase: Giuliani, Perri, Frasson, Iania, Colombatti, Strumbo, Persico ( Cataldi 40’st), Trentinella (Frasson 46’st), Costanzo ( Piriz 46’pt),Crucitti ( Alves 46’st),Umbaca. A disp. Martino, Morelli, Scandale, Vasapollo, Schirripa. All. Morelli

Palmese: Budano, Giovinazzi (Camara 42’st), Barbosa, Lavecchia, Gomez, Tapia, Militano, Gandini, Basile (Outtara 13’st), Dezq, Guerrisi. A disp. Zampaglione, Iulis, Villar, Pititto, Merida, Catalano, Rizzo. All. Crucitti

Arbitro: Dario Millea di Catanzaro (assistenti: El Gorch Fouad, Ventre Matteo).

Marcatori: Umbaca 9’st (S), Trentinella 20’st (S), Militano (P) 34’st, Crucitti (S) 45’st, Cataldi (S) 48’st.