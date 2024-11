Un avvio di campionato da incubo per il San Luca che, dopo quattro giornate di campionato, è ancora fermo al palo a quota zero punti e con l'ultimo posto in solitaria in classifica. In casa del Praia Tortora, infatti, è arrivata una brutta sconfitta per 4-2 che testimonia ancora le difficoltà giallorosse. Eppure l'approccio al match non è stato negativo ma poi, dopo il rigore trasformato da Petrone che ha portato il club di casa in vantaggio, è cambiato tutto e arrivando all'intervallo sotto di due reti a causa dell'autorete di Rossi. Nella ripresa gli altri due gol del Praia con Maitini e ancora con capitan Petrone. Nel finale il gol giallorosso a firma di Catalani.

Le parole di Lanzaro

Non può essere sodisfatto del risultato mister Lanzaro, nelle dichiarazioni post gara: «Risultato pesante ma, come approccio, il San Luca aveva fatto bene e forse anche meglio del Praia Tortora. Purtroppo dopo il primo errore che commettiamo ci sciogliamo come neve al sole e questo non va bene, anche se è pur vero che in estate abbiamo cambiato 25 giocatori ma dobbiamo cercare di diventare squadra il prima possibile perché determinati errori, in questi campionati, si pagano a caro prezzo e non si possono commettere». Un KO subito da archiviare e pensare già alla prossima sfida casalinga contro il Cittanova, e lì i punti saranno d'obbligo: «La prossima in casa sarà fondamentale per il nostro cammino e dovremo togliere a tutti i costi quello zero in classifica. Molti ragazzi non hanno mai fatto questo campionato e altri sono arrivati da poco, ma dobbiamo pensare a portare punti a casa».