Nella classifica di rendimento del campionato di Eccellenza, il leader dopo 28 giornate è Saverio Staropoli. Per il centrocampista della Gioiese una stagione sicuramente sopra le righe, tanto da risultare molte volte presente in settimana nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Per Staropoli sono 70 i punti nella graduatoria generale, ma a due giornate dalla fine, i giochi per la vittoria sono apertissimi. Il mediano viola, classe 2003, viaggia con quattro lunghezze di vantaggio sul difensore Nucera del Brancaleone, un’altra gran bella realtà del campionato. Anche in questo caso un torneo di un certo spessore con un rendimento sempre elevato. E resta in corsa pure Davide Cassaro, a completare il podio della Top Ten con 64 punti.

Subito dietro troviamo Curcio della Gioiese e Stillitano dello Stilomonasterace, che di punti ne hanno 59. Più staccati, ma comunque nella Top Ten, ci sono altri calciatori in grado di offrire un rendimento puntualmente elevato, vale a dire: Leto dell’Isola con 44 punti, Spanò della Gioiese con 42, Franza del Rende con 41, Colosimo della Promosport con 38 e Nesticò del Sersale con 36.