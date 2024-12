Ultima uscita del 2024, in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. L'ultimo appuntamento dell'anno solare, come le più coinvolgenti trame, ha dato vita a sorprese inaspettate e prove di forza che lanciano un messaggio per il girone di ritorno.

Innanzitutto da segnalare la prima sconfitta stagionale della Reggioravagnese sul campo della Gioiese. Una partita surreale, con gli amaranto avanti di due reti dopo il primo tempo e, nella ripresa, subiscono addirittura tre gol fallendo l'occasione di avvicinare la vetta, anche per il contemporaneo pari interno della capolista Praia Tortora (che domenica prossima si giocherà la finale di Coppa Italia Dilettanti) per 2-2 contro la Paolana. Vittoria di misura per la Vigor Lamezia (0-1) sul campo del Cittanova.

Insomma, suggerimenti per andare poi a costruire il settimanale podio di LaC News24, con la redazione sportiva che sceglie i tre migliori giocatori della settimana con il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podio

La Rossanese è certamente la più bella sorpresa di questo campionato, e anche quella che esprime un calcio organizzato e propositivo. E tra i rappresentanti più lampanti d questo gioco sfavillante c'è Marco Riconosciuto, con il centrocampista rossoblù che segna come un attaccante. Tre gol e pallone portato a casa, nella larga vittoria per 5-0 nel derby contro il Rende. Una vittoria che issa la squadra di Aloisi al terzo posto ma, soprattutto, vede Riconosciuto in cima all'ultimo podio del 2024 con dieci punti.

Non è però l'unica tripletta di giornata dal momento che a pochi chilometri di distanza da Rossano, Vincenzo Romano abbatte un Castrovillari sempre più in emergenza per le vicende legate alla questione giocatori-società. Più di questo, però, l'attaccante del Bocale regala una vittoria ai suoi dopo ben nove giornate di digiuno e simbolo di un nuovo inizio stagionale. La trasferta di Castrovillari vale sette punti nel podio per il giocatore biancorosso, che si muove nella classifica generale.

Ballottaggio per il terzo posto del podio tra Giurlanda e Bessa. Il giovane e gioiellino del Soriano sigla il suo primo gol stagionale, ed è un grande gol. Bessa, invece, apre le danze verso la clamorosa rimonta con un eurogol in acrobazia. E sia per la rimonta che per il gesto tecnico, il terzo posto del podio se lo prende proprio l’esterno viola Bessa.