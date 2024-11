Con una prestazione super il centravanti della Reggiomed è il migliore della diciottesima giornata per quanto riguarda la Top Ten di Zona. Ok Cassaro e Nucera

Mai come stavolta è stato complicato redigere la classifica di rendimento della 18ª giornata. La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese accoglie diversi protagonisti del campionato di Eccellenza e della giornata recente, dove però, alla fine, inevitabilmente spicca la prova super di Simone Fioretti, autore della prima quaterna stagionale nel massimo torneo dilettantistico calabrese. Il centravanti della Reggiomed è pertanto il migliore di giornata e conquista così i 10 punti che spettano al primo classificato, precedendo un valorosissimo Davide Cassaro, il quale non solo contribuisce ad alzare il solito muro in difesa, ma si ripresenta nuovamente dal dischetto e firma un gol decisivo per lo Scalea, vice capolista. Fra i più bravi, e quindi terzo classificato, una conferma, che risponde al nome di Nucera, leader di un reparto arretrato, quello del Brancaleone, il migliore del torneo e imbattuto da cinque giornate.

Ancora a punti Francesco Stillitano, estremo difensore dello Stilomonasterace, il quale continua a regalare prodezze in serie. Dietro di lui Curcio e Mateucci, che premiamo non solo per la prodezza balistica dalla distanza, ma anche per la costanza di rendimento. Fra i più bravi del decimo turno abbiamo quindi scelto Raso del Soriano, Del Gaudio del Gioiosa Jonica, Laganà del Brancaleone e Guerrisi della Gioiese. Venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la graduatoria generale della Top Ten di Eccellenza dopo la 18ª giornata.