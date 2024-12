Una situazione di classifica surreale quella del Bocale, attualmente quartultimo in classifica a quota 8 punti e con la zona salvezza distante sette lunghezze. Il club biancorosso, inoltre, non vince da nove partite e con soli tre punti racimolati.

Insomma, impensabile fino a qualche mese fa, soprattutto se si considera che lo scorso anno la squadra biancorosso si apprestava a vincere la Coppa Italia Dilettanti. Ebbene dopo il pari odierno, nel tredicesimo turno del campionato di Eccellenza, contro il San Luca (peraltro al novantesimo) è arrivato il primo scossone.

Si dimette mister Saviano

Nella serata il tecnico Cosimo Saviano ha presentato le sue dimissioni e ad annunciarlo è proprio i club del presidente Cogliandro. Termina dunque dopo quasi due anni la seconda esperienza del tecnico sulla panchina del Bocale, con cui vanta 71 partite tra campionato e Coppa Italia alla guida di questa squadra. Termina a quasi un anno esatto dal momento più esaltante, la storica vittoria della Coppa Italia Dilettanti, apice raggiunto a distanza di soli sette mesi dall’altro picco, l’impresa di Sersale.

Mister Saviano lascia la panchina del Bocale, una separazione dolorosa per tutti. Perché è un figlio del Bocale, è parte di questa grande famiglia, lo era da calciatore, capitano e leader, lo è stato da allenatore che ha scritto le più incredibili ed entusiasmanti pagine di storia di questo club.

Ecco le sue parole: «Grazie a tutti voi per la disponibilità e per essere stati al mio fianco in questi anni belli, ma adesso è arrivata l’ora di dare un segnale forte, alla squadra e soprattutto all’ambiente calcistico, per far capire che il Bocale non è rassegnato. Anzi, contrattacca! Grazie di tutto a tutti voi».