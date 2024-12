Tre pareggi consecutivi, due 0-0 di fila e una sola vittoria nelle ultime cinque gare. La Vigor Lamezia sta andando a rilento in questa ultima parte del girone di andata e, nel tredicesimo turno del campionato di Eccellenza, non riesce a battere il Praia Tortora nello scontro diretto di vertice. Un trend sicuramente al di sotto delle aspettative per la squadra biancoverde, come aveva annunciato nella conferenza stampa post gara il presidente Rettura.

Lo stesso patron aveva inoltre annunciato pesanti cambiamenti in settimana e, questi stessi cambiamenti, sono arrivati nelle ultime ore. La dirigenza, infatti, ha annunciato la separazione sportivo con il tecnico Fanello e con il suo staff tecnico.

Il comunicato ufficiale

La notizia è arrivata direttamente dalla pagina ufficiale del club con un comunicato: «La società Vigor Lamezia, dopo un'attenta riflessione, ha deciso di sollevare dall'incarico il responsabile dell'area tecnica Carmine Donnarumma, il direttore sportivo Antonio Morelli e il tecnico Danilo Fanello. Una decisione assai sofferta per la professionalità, l'attaccamento ai colori, le indiscusse qualità professionali e personali di tutti e tre. Le separazioni, in qualsiasi circostanza, non sono ma facili, ma mai come in questo caso sono state spiacevoli da affrontare. Quando si incontrano nei propri percorsi persone così dedite non solo al proprio lavoro ma ai colori che rappresentiamo è davvero complicato pensare a una interruzione».

E ancora: «Il nostro obiettivo, però, rimane sempre portare la Vigor Lamezia in categoria superiori e questo pensiero ci ha portati a intraprendere questa scossa. Una scossa, ci auspichiamo, il più possibile positiva. A Carmine, Antonio e Danilo i nostri più sinceri ringraziamenti e auguriamo ogni successo per il futuro». Iniziato il casting allenatori e, tra i nomi papabili, sembrano esserci quelli di Gatto e Salerno. All'orizzonte l'ultimo impegno del 2024, in casa del Cittanova.