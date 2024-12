Scossone proprio sul finire dell'anno solare per la Reggioravagnese. La formazione amaranto, infatti, annuncia la separazione con il proprio tecnico Giuseppe Misiti. Succede tutto in fretta e, soprattutto, dopo l'ultima uscita dell'anno solare, ovvero la trasferta in casa della Gioiese, coincisa con la prima sconfitta stagionale della Reggioravagnese ma avvenuta in maniera alquanto clamorosa, dal momento che al termine della prima frazione gli amaranto conducevano per 0-2 e poi, nella ripresa, la surreale rimonta per 3-2. Una sconfitta che non compromette nulla, con la vetta distante tre punti ma, oltre a questo, ha portato appunto alle dimissioni (ovviamente il motivo principale, probabilmente, non è stato per la sconfitta.

Il comunicato ufficiale

Ecco, in ogni caso, il comunicato ufficiale del club che attesta di fatti il divorzio sportivo con il tecnico: «La società comunica che il tecnico della Prima squadra, Giuseppe Misiti, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. La società ha deciso di rispettare e accettare la volontà di mister Misiti, ringraziandolo per la professionalità dimostrata nel corso della sua permanenza alla guida della squadra e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera». A breve il nome del nuovo tecnico, chiamato a iniziare il richiamo invernale durane la pausa. Tra i nomi ecco quelli di Iannì, Ferraro e Saladino.